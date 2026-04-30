Кабмин устранил проблему с ВВК для семей военных при получении удостоверений на льготы

Постановление ВВК больше не будут требовать, если суд уже установил факт гибели защитника.

Кабинет Министров обновил порядок выдачи удостоверений для членов семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы. Соответствующие изменения инициированы Министерством обороны.

Согласно новым правилам, теперь четко закреплено, что не нужно предоставлять постановление военно-врачебной комиссии (ВВК), если есть решение суда об объявлении лица умершим или установлении факта гибели.

Как меняется процедура выдачи удостоверений

Постановление уточняет перечень документов, которые являются основанием для выдачи удостоверения.

Во-первых: закрепляется возможность использования решения суда об объявлении военнослужащего умершим или установлении юридического факта его гибели как полноценного основания для получения такого удостоверения.

Во-вторых: расширены исключения относительно необходимости предоставления постановления ВВК в случаях, когда судом уже установлен факт гибели или военнослужащий объявлен умершим.

Как будет работать обновленный порядок выдачи удостоверений

Ранее существовала неоднозначность в применении норм, что создавало трудности для семей пропавших без вести военнослужащих.

До изменений семья должна была предоставить такие документы для оформления удостоверения:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или копию такого приказа;

свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно отсутствующим;

документ о причинах и обстоятельствах смерти, который подтверждает, что она не была следствием совершения им уголовного или административного правонарушения, пребывания в состоянии опьянения или умышленного самоповреждения;

постановление ВВК, кроме случаев, когда военнослужащий пропал без вести.

Из-за этого могли возникать проблемы, когда человек длительное время считался пропавшим без вести, семья обращалась в суд и получала решение об объявлении лица умершим или установлении юридического факта гибели.

После этого формально статус уже был не «пропавший без вести», поэтому для оформления удостоверения от семьи могли требовать постановление ВВК. Хотя его физически могло не быть или получить его было сложно.

Теперь четко закреплено, что при наличии решения суда об объявлении лица умершим или установлении факта гибели постановление ВВК не требуется, даже если ранее человек имел статус пропавшего без вести. Требования относительно предоставления выписок из приказов (или копий) и документов о причинах и обстоятельствах смерти остаются.

