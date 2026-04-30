Перший транш від Євросоюзу Україна спрямує на дрони — гроші надійдуть у травні

Україна вже у травні отримає перший транш фінансування від Європейського Союзу в межах кредиту Ukraine Support Loan, який спрямують на військові потреби. Натомість кошти на підтримку державного бюджету очікуються в червні — за умови виконання визначених реформ.

Про це повідомила Роксолана Підласа, голова парламентського комітету з питань бюджету. За її словами, загальний обсяг кредиту становить 45 млрд євро, з яких 28,3 млрд передбачено на оборону, а ще 16,7 млрд — на покриття дефіциту бюджету.

«Гроші на військові потреби є безумовними, тобто ми їх однозначно отримаємо, і це залежить лише від графіка, який визначить Європейська комісія з урядом України. Водночас кошти бюджетної підтримки залежать від виконання Україною умов щодо реформування економіки, антикорупційної сфери та реформ у сфері верховенства права. Тут важливо, як парламент ухвалюватиме закони чи уряд прийматиме постанови, які ми обумовимо Європейським Союзом як індикатори», - зазначила вона.

Гроші військової частини кредиту будуть спрямовані на закупівлю та виробництво зброї для України.

«Це виробництво й закупівля може відбуватися як в Україні в українських виробників, так і в Європейському Союзі у виробників із ЄС, а також у третіх країнах, якщо такі зразки не виробляються в Україні чи ЄС. Наприклад, ракети для систем Patriot можна буде закуповувати у США. Перший транш наданого кредиту піде саме на дрони», - поінформувала народна депутатка.

Вона додала, що затримка із виділенням кредиту Європейським Союзом через блокування з боку Угорщини не вплинула на економічну ситуацію в Україні.

«Не було великих скорочень видатків державного бюджету на різні програми, ми не бачимо затримок зарплат у бюджетній сфері, тому можна сказати, що ми пройшли цей період більш-менш спокійно. Однак нам ще місяць потрібно протриматися до першого траншу бюджетної підтримки. При цьому перше перерахування надійде ніби авансом. Зараз тривають перемовини щодо меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та Європейською комісією, в якому будуть викладені щоквартальні індикатори, умови щодо реформ в Україні, які потрібно буде виконувати», - зауважила парламентарій.

Підласа наголосила, що завдяки цим коштам від ЄС, Міжнародного валютного фонду та Світового банку, а також нашими власним надходженням потреби державного бюджету цього року повністю покриті. Вона нагадала, кредит Ukraine Support Loan є безповоротним, тобто його потрібно буде віддавати з російських репарацій, а якщо їх не буде, то Україна не зобов'язана віддавати ці гроші Європейському Союзу.

