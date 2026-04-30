  1. В Украине

Первый транш от Евросоюза Украина направит на дроны — деньги поступят в мае

16:15, 30 апреля 2026
Средства на поддержку государственного бюджета, в свою очередь, ожидаются в июне.
Украина уже в мае получит первый транш финансирования от Европейского Союза в рамках кредита Ukraine Support Loan, который направят на военные нужды. Вместе с тем средства на поддержку государственного бюджета ожидаются в июне — при условии выполнения определенных реформ.

Об этом сообщила Роксолана Пидласа, глава парламентского комитета по вопросам бюджета. По ее словам, общий объем кредита составляет 45 млрд евро, из которых 28,3 млрд предусмотрено на оборону, а еще 16,7 млрд — на покрытие дефицита бюджета.

«Деньги на военные нужды являются безусловными, то есть мы их однозначно получим, и это зависит только от графика, который определит Европейская комиссия с правительством Украины. В то же время средства бюджетной поддержки зависят от выполнения Украиной условий по реформированию экономики, антикоррупционной сферы и реформ в сфере верховенства права. Здесь важно, как парламент будет принимать законы или правительство будет принимать постановления, которые мы обусловим с Европейским Союзом как индикаторы», — отметила она.

Деньги военной части кредита будут направлены на закупку и производство оружия для Украины.

«Это производство и закупка может происходить как в Украине у украинских производителей, так и в Европейском Союзе у производителей из ЕС, а также в третьих странах, если такие образцы не производятся в Украине или ЕС. Например, ракеты для систем Patriot можно будет закупать в США. Первый транш предоставленного кредита пойдет именно на дроны», — проинформировала народный депутат.

Она добавила, что задержка с выделением кредита Европейским Союзом из-за блокирования со стороны Венгрии не повлияла на экономическую ситуацию в Украине.

«Не было больших сокращений расходов государственного бюджета на различные программы, мы не видим задержек зарплат в бюджетной сфере, поэтому можно сказать, что мы прошли этот период более-менее спокойно. Однако нам еще месяц нужно продержаться до первого транша бюджетной поддержки. При этом первое перечисление поступит как бы авансом. Сейчас продолжаются переговоры по меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией, в котором будут изложены ежеквартальные индикаторы, условия по реформам в Украине, которые нужно будет выполнять», — отметила парламентарий.

Пидласа подчеркнула, что благодаря этим средствам от ЕС, Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также нашим собственным поступлениям потребности государственного бюджета в этом году полностью покрыты. Она напомнила, что кредит Ukraine Support Loan является безвозвратным, то есть его нужно будет возвращать из российских репараций, а если их не будет, то Украина не обязана возвращать эти деньги Европейскому Союзу.

ЕС кредит Украина дрон

