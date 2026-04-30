Військовим до 25 років пропонують виплачувати 1 млн грн незалежно від дати початку служби

Пропонують усунути обмеження, через які частина військових до 25 років з бойовим досвідом втратила право на виплати.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз звернулася до Міністерства оборони із вимогою переглянути положення урядової постанови щодо одноразових виплат військовослужбовцям.

Йдеться про постанову Кабміну №153, яка передбачає виплату 1 млн грн військовим віком 18–25 років. За словами депутатки, нинішній механізм її застосування створює «абсурдну і несправедливу ситуацію».

Зокрема, як зазначає Фріз, військові, які пішли служити до повномасштабної війни — позбавлені права на 1 млн грн винагороди.

Також виплати не отримують бійці, які на момент ухвалення постанови (12.02.2025 року) мали менше 30 днів бойового досвіду — навіть якщо після цього місяцями воювали на передовій.

Народна депутатка наголошує, що фактично держава «карає тих, хто став на захист раніше початку повномасштабного вторгнення або підписав контракт незадовго до запровадження експериментального проєкту». На її думку, це має ознаки порушення конституційного принципу рівності та дискримінації військовослужбовців.

Фріз також звернула увагу на судову практику: вже є десятки справ, у яких захисники змушені через суд домагатися передбачених виплат.

У своєму зверненні до Міноборони депутатка запропонувала внести зміни до постанови №153, зокрема:

усунути дискримінаційні обмеження;

забезпечити рівне право на винагороду для тих, хто розпочав службу до 25 років ще до запровадження воєнного стану і виконував бойові завдання;

гарантувати виплати військовим, які вступили на службу до ухвалення постанови, але брали участь у бойових діях уже після її набуття чинності.

«Несправедливість у війську дуже гостро відчувається, адже хлопці і дівчата на рівних захищають країну, незалежно від моменту початку служби», — наголосила Фріз, закликавши владу усунути дискримінаційні положення та забезпечити належну підтримку молодих військових.

