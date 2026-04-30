Военнослужащим до 25 лет предлагают выплачивать 1 млн грн независимо от даты начала службы

Предлагают устранить ограничения, из-за которых часть военнослужащих до 25 лет с боевым опытом утратила право на выплаты.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз обратилась в Министерство обороны с требованием пересмотреть положения правительственного постановления относительно одноразовых выплат военнослужащим.

Речь идет о постановлении Кабмина №153, которое предусматривает выплату 1 млн грн военнослужащим в возрасте 18–25 лет. По словам депутатки, действующий механизм его применения создает «абсурдную и несправедливую ситуацию».

В частности, как отмечает Фриз, военнослужащие, которые пошли служить до полномасштабной войны — лишены права на 1 млн грн вознаграждения.

Также выплаты не получают бойцы, которые на момент принятия постановления (12.02.2025 года) имели менее 30 дней боевого опыта — даже если после этого месяцами воевали на передовой.

Народная депутатка подчеркивает, что фактически государство «наказывает тех, кто стал на защиту раньше начала полномасштабного вторжения или подписал контракт незадолго до введения экспериментального проекта». По ее мнению, это имеет признаки нарушения конституционного принципа равенства и дискриминации военнослужащих.

Фриз также обратила внимание на судебную практику: уже есть десятки дел, в которых защитники вынуждены через суд добиваться предусмотренных выплат.

В своем обращении в Минобороны депутатка предложила внести изменения в постановление №153, в частности:

устранить дискриминационные ограничения;

обеспечить равное право на вознаграждение для тех, кто начал службу до 25 лет еще до введения военного положения и выполнял боевые задачи;

гарантировать выплаты военнослужащим, которые вступили на службу до принятия постановления, но принимали участие в боевых действиях уже после его вступления в силу.

«Несправедливость в армии очень остро ощущается, ведь парни и девушки на равных защищают страну, независимо от момента начала службы», — подчеркнула Фриз, призвав власть устранить дискриминационные положения и обеспечить надлежащую поддержку молодых военнослужащих.

