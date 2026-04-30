  1. В Украине

Военнослужащим до 25 лет предлагают выплачивать 1 млн грн независимо от даты начала службы

16:44, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предлагают устранить ограничения, из-за которых часть военнослужащих до 25 лет с боевым опытом утратила право на выплаты.
Фото: Генштаб ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз обратилась в Министерство обороны с требованием пересмотреть положения правительственного постановления относительно одноразовых выплат военнослужащим.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о постановлении Кабмина №153, которое предусматривает выплату 1 млн грн военнослужащим в возрасте 18–25 лет. По словам депутатки, действующий механизм его применения создает «абсурдную и несправедливую ситуацию».

В частности, как отмечает Фриз, военнослужащие, которые пошли служить до полномасштабной войны — лишены права на 1 млн грн вознаграждения.

Также выплаты не получают бойцы, которые на момент принятия постановления (12.02.2025 года) имели менее 30 дней боевого опыта — даже если после этого месяцами воевали на передовой.

Народная депутатка подчеркивает, что фактически государство «наказывает тех, кто стал на защиту раньше начала полномасштабного вторжения или подписал контракт незадолго до введения экспериментального проекта». По ее мнению, это имеет признаки нарушения конституционного принципа равенства и дискриминации военнослужащих.

Фриз также обратила внимание на судебную практику: уже есть десятки дел, в которых защитники вынуждены через суд добиваться предусмотренных выплат.

В своем обращении в Минобороны депутатка предложила внести изменения в постановление №153, в частности:

  • устранить дискриминационные ограничения;
  • обеспечить равное право на вознаграждение для тех, кто начал службу до 25 лет еще до введения военного положения и выполнял боевые задачи;
  • гарантировать выплаты военнослужащим, которые вступили на службу до принятия постановления, но принимали участие в боевых действиях уже после его вступления в силу.

«Несправедливость в армии очень остро ощущается, ведь парни и девушки на равных защищают страну, независимо от момента начала службы», — подчеркнула Фриз, призвав власть устранить дискриминационные положения и обеспечить надлежащую поддержку молодых военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ВСУ армия оборона военнослужащие Минобороны выплаты военным военная служба

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]