  1. В Україні

Продали картоплю, помідори або худобу — чи потрібно платити податки

21:22, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У податковій пояснили, чи потрібно платити податки при продажі власної городини або худоби.
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання оподаткування доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції залежить від суми таких доходів за рік і документального підтвердження їх походження. Про це нагадали у податковій Київської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до п.п. 165.1.24 ст. 165 Податкового кодексу України, доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, призначених для ведення садівництва, особистого селянського господарства, індивідуального дачного будівництва або на земельних частках (паях), не включаються до оподатковуваного доходу, якщо їх сума за рік не перевищує 12 мінімальних заробітних плат. Для доходів 2025 року це становить 96 000 грн (8 000 грн × 12).

У ДПС підкреслили, що при продажу продукції податковому агенту необхідно надати копію довідки про наявність земельних ділянок, виданої органом місцевого самоврядування.

Щодо продукції тваринництва діє інший підхід. Доходи від її продажу (за визначеними групами 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД) не оподатковуються, якщо їх річна сума не перевищує 50 мінімальних заробітних плат. При цьому довідка про земельні ділянки не потрібна.

Для продукції тваринництва граничний розмір — 50 мінімальних заробітних плат, що у 2025 році дорівнює 400 000 грн. Умовою застосування пільги є наявність довідки про земельні ділянки за формою № 3-ДФ або довідки органу місцевого самоврядування.

Якщо встановлені ліміти перевищено, оподатковується лише сума перевищення. Її необхідно включити до загального річного доходу, задекларувати та сплатити ПДФО за ставкою 18 % (ст. 167 ПКУ) і військовий збір за ставкою 5 % відповідно до п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Декларацію подають до 1 травня року, що настає за звітним (п.п 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ), а податки сплачують до 1 серпня (п. 179.7 ст. 179 ПКУ).

Якщо продукцію купує підприємство або ФОП, вони виступають податковими агентами. У цьому випадку достатньо надати довідку № 3-ДФ, і виплата відображається у звітності без утримання податку.

Перевірити суму доходу, подати декларацію або отримати довідку можна через Електронний кабінет платника чи мобільний застосунок «Моя податкова». Це дозволяє уникнути помилок і правильно визначити податкові зобов’язання.

Практичний висновок простий: якщо річний дохід від продажу власної сільгосппродукції перевищує встановлений ліміт, суму перевищення потрібно задекларувати та оподаткувати у визначені строки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податки

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]