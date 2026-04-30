  1. В Украине

Продали картофель, помидоры или скот — нужно ли платить налоги

21:22, 30 апреля 2026
В налоговой объяснили, нужно ли платить налоги при продаже собственной огородной продукции или скота.
Фото: 24tv.ua
Вопрос налогообложения доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции зависит от суммы таких доходов за год и документального подтверждения их происхождения. Об этом напомнили в налоговой Киевской области.

Согласно п.п. 165.1.24 ст. 165 Налогового кодекса Украины, доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной, откормленной, выловленной, собранной, изготовленной, произведенной, обработанной и/или переработанной непосредственно физическим лицом на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, личного крестьянского хозяйства, индивидуального дачного строительства или на земельных долях (паях), не включаются в налогооблагаемый доход, если их сумма за год не превышает 12 минимальных заработных плат. Для доходов 2025 года это составляет 96 000 грн (8 000 грн × 12).

В ГПС подчеркнули, что при продаже продукции налоговому агенту необходимо предоставить копию справки о наличии земельных участков, выданной органом местного самоуправления.

Что касается продукции животноводства, действует иной подход. Доходы от ее продажи (по определенным группам 1–5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД) не облагаются налогом, если их годовая сумма не превышает 50 минимальных заработных плат. При этом справка о земельных участках не требуется.

Для продукции животноводства предельный размер — 50 минимальных заработных плат, что в 2025 году составляет 400 000 грн. Условием применения льготы является наличие справки о земельных участках по форме № 3-ДФ или справки органа местного самоуправления.

Если установленные лимиты превышены, облагается налогом только сумма превышения. Ее необходимо включить в общий годовой доход, задекларировать и уплатить НДФЛ по ставке 18 % (ст. 167 НКУ) и военный сбор по ставке 5 % согласно п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ. Декларацию подают до 1 мая года, следующего за отчетным (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 НКУ), а налоги уплачивают до 1 августа (п. 179.7 ст. 179 НКУ).

Если продукцию покупает предприятие или ФЛП, они выступают налоговыми агентами. В этом случае достаточно предоставить справку № 3-ДФ, и выплата отражается в отчетности без удержания налога.

Проверить сумму дохода, подать декларацию или получить справку можно через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение «Моя налоговая». Это позволяет избежать ошибок и правильно определить налоговые обязательства.

Практический вывод простой: если годовой доход от продажи собственной сельхозпродукции превышает установленный лимит, сумму превышения необходимо задекларировать и обложить налогом в установленные сроки.

