На Рівненщині затримали військовослужбовця, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

21:28, 30 квітня 2026
Чоловік дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.
На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, відкрив вогонь по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що подія сталася 29 квітня близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області.

За попередніми даними, чоловік пересувався на велосипеді. Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

«Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України», - заявили у ОГП.

Затриманому готується повідомлення про підозру. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

