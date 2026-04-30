В Ровенской области задержали военнослужащего, открывшего огонь по сотрудникам ТЦК и полицейскому

В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и полицейскому. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Событие произошло 29 апреля около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района Ровенской области.

По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился неподалеку от служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и произвел несколько очередей выстрелов в направлении авто.

В результате обстрела двое человек получили телесные повреждения от осколков стекла. Их госпитализировали. Еще двое человек, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.

«После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины», — заявили в ОГП.

Задержанному готовится сообщение о подозрении. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

