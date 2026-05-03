Документи про право власності складені російською: коли переклад не потрібен

До 2013 року — без перекладу, нові дії — тільки державною мовою.

До державних реєстраторів часто звертаються із питанням, чи потрібно перекладати документи російською мовою під час оформлення права власності на нерухомість.

Як повідомили в Департаменті державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, відповідь залежить від дати оформлення документів.

Йдеться про те, що документи, видані до 1 січня 2013 року, перекладати не потрібно — їх визнають чинними незалежно від мови складання.

У роз’ясненні посилаються на Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідно до нього, права на нерухомість, що виникли до 2013 року, залишаються дійсними, якщо їх зареєстрували за законодавством, яке діяло на той час, або якщо вони виникли в період, коли реєстрація не була обов’язковою.

У департаменті наголошують: мова документа не впливає на чинність права власності.

Водночас усі нові реєстраційні дії проводять виключно державною мовою.

