Документы о праве собственности, составленные на русском языке: когда перевод не нужен

До 2013 года — без перевода, новые действия — только на государственном языке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

К государственным регистраторам часто обращаются с вопросом, нужно ли переводить документы на русском языке при оформлении права собственности на недвижимость.

Как сообщили в Департаменте государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета, ответ зависит от даты оформления документов.

Речь идет о том, что документы, выданные до 1 января 2013 года, переводить не нужно — их признают действительными независимо от языка составления.

В разъяснении ссылаются на Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». В соответствии с ним, права на недвижимость, возникшие до 2013 года, остаются действительными, если они были зарегистрированы по законодательству, действовавшему на тот момент, либо если они возникли в период, когда регистрация не была обязательной.

В департаменте подчеркивают: язык документа не влияет на действительность права собственности.

В то же время все новые регистрационные действия осуществляются исключительно на государственном языке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.