  1. В Украине

Документы о праве собственности, составленные на русском языке: когда перевод не нужен

14:47, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До 2013 года — без перевода, новые действия — только на государственном языке.
Документы о праве собственности, составленные на русском языке: когда перевод не нужен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

К государственным регистраторам часто обращаются с вопросом, нужно ли переводить документы на русском языке при оформлении права собственности на недвижимость.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Департаменте государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета, ответ зависит от даты оформления документов.

Речь идет о том, что документы, выданные до 1 января 2013 года, переводить не нужно — их признают действительными независимо от языка составления.

В разъяснении ссылаются на Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений». В соответствии с ним, права на недвижимость, возникшие до 2013 года, остаются действительными, если они были зарегистрированы по законодательству, действовавшему на тот момент, либо если они возникли в период, когда регистрация не была обязательной.

В департаменте подчеркивают: язык документа не влияет на действительность права собственности.

В то же время все новые регистрационные действия осуществляются исключительно на государственном языке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]