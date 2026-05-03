Пенсіонерам пояснили, чи потрібно подавати трудові книжки для оцифрування

16:35, 3 травня 2026
Чи потрібно повторно подавати документи про стаж і кого насправді стосується перехід на електронні трудові книжки.
Пенсіонерам в Україні не потрібно повторно подавати трудові книжки та інші документи про стаж до Пенсійного фонду для їх оцифрування. Усі необхідні дані вже враховані під час призначення пенсії та зберігаються в електронній пенсійній справі.

Як пояснюють у ПФУ, громадяни, які вже отримують пенсійні виплати, раніше подавали документи, що підтверджують страховий стаж. Ці відомості були оцифровані та використовуються для нарахування пенсії, тому додаткове подання не потрібне.

Що передбачає законодавство

Перехід до електронного обліку трудової діяльності врегульовано Законом України №1217-IX, який набрав чинності у 2021 році. Документ передбачає поступове внесення відсутніх даних про стаж до реєстру застрахованих осіб протягом п’яти років.

Порядок подання відомостей затверджено окремою постановою правління Пенсійного фонду. Відомості можуть подавати працівники або роботодавці — онлайн через вебпортал або особисто у сервісному центрі.

Як працює електронна трудова книжка

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог паперової. Вона містить інформацію про стаж, прийняття на роботу, переведення та звільнення.

Після оцифрування дані відображаються в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. До електронної книжки також можна додавати документи про навчання, військову службу чи інші періоди, що зараховуються до стажу.

Серед переваг:

  • доступ до даних онлайн у будь-який час;
  • захист від втрати паперових документів;
  • зменшення паперового документообігу;
  • спрощення процедури призначення пенсії.

Кому потрібно подавати документи

Оцифрування трудових книжок насамперед стосується громадян, які ще не вийшли на пенсію. Саме для них важливо, щоб у реєстрі були повні дані про стаж — це впливає на розмір і строки призначення майбутніх виплат.

Натомість пенсіонери вже мають сформовані електронні справи, тому повторно подавати документи для оцифрування їм не потрібно.

