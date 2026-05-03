  1. В Украине

Пенсионерам объяснили, нужно ли подавать трудовые книжки для оцифрования

16:35, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нужно ли повторно подавать документы о стаже и кого на самом деле касается переход на электронные трудовые книжки.
Пенсионерам объяснили, нужно ли подавать трудовые книжки для оцифрования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионерам в Украине не нужно повторно подавать трудовые книжки и другие документы о стаже в Пенсионный фонд для их оцифрования. Все необходимые данные уже учтены при назначении пенсии и хранятся в электронном пенсионном деле.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как поясняют в ПФУ, граждане, которые уже получают пенсионные выплаты, ранее подавали документы, подтверждающие страховой стаж. Эти сведения были оцифрованы и используются для начисления пенсии, поэтому дополнительная подача не требуется.

Что предусматривает законодательство

Переход к электронному учету трудовой деятельности урегулирован Законом Украины №1217-IX, который вступил в силу в 2021 году. Документ предусматривает постепенное внесение отсутствующих данных о стаже в реестр застрахованных лиц в течение пяти лет.

Порядок подачи сведений утвержден отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. Сведения могут подавать работники или работодатели — онлайн через вебпортал или лично в сервисном центре.

Как работает электронная трудовая книжка

Электронная трудовая книжка — это цифровой аналог бумажной. Она содержит информацию о стаже, приеме на работу, переводе и увольнении.

После оцифрования данные отображаются в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. В электронную книжку также можно добавлять документы об обучении, военной службе или другие периоды, которые засчитываются в стаж.

Среди преимуществ:

  • доступ к данным онлайн в любое время;
  • защита от потери бумажных документов;
  • уменьшение бумажного документооборота;
  • упрощение процедуры назначения пенсии.

Кому нужно подавать документы

Оцифрование трудовых книжек прежде всего касается граждан, которые еще не вышли на пенсию. Именно для них важно, чтобы в реестре были полные данные о стаже — это влияет на размер и сроки назначения будущих выплат.

В то же время пенсионеры уже имеют сформированные электронные дела, поэтому повторно подавать документы для оцифрования им не нужно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине трудовая книжка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]