Пенсионерам объяснили, нужно ли подавать трудовые книжки для оцифрования

Нужно ли повторно подавать документы о стаже и кого на самом деле касается переход на электронные трудовые книжки.

Пенсионерам в Украине не нужно повторно подавать трудовые книжки и другие документы о стаже в Пенсионный фонд для их оцифрования. Все необходимые данные уже учтены при назначении пенсии и хранятся в электронном пенсионном деле.

Как поясняют в ПФУ, граждане, которые уже получают пенсионные выплаты, ранее подавали документы, подтверждающие страховой стаж. Эти сведения были оцифрованы и используются для начисления пенсии, поэтому дополнительная подача не требуется.

Что предусматривает законодательство

Переход к электронному учету трудовой деятельности урегулирован Законом Украины №1217-IX, который вступил в силу в 2021 году. Документ предусматривает постепенное внесение отсутствующих данных о стаже в реестр застрахованных лиц в течение пяти лет.

Порядок подачи сведений утвержден отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. Сведения могут подавать работники или работодатели — онлайн через вебпортал или лично в сервисном центре.

Как работает электронная трудовая книжка

Электронная трудовая книжка — это цифровой аналог бумажной. Она содержит информацию о стаже, приеме на работу, переводе и увольнении.

После оцифрования данные отображаются в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. В электронную книжку также можно добавлять документы об обучении, военной службе или другие периоды, которые засчитываются в стаж.

Среди преимуществ:

доступ к данным онлайн в любое время;

защита от потери бумажных документов;

уменьшение бумажного документооборота;

упрощение процедуры назначения пенсии.

Кому нужно подавать документы

Оцифрование трудовых книжек прежде всего касается граждан, которые еще не вышли на пенсию. Именно для них важно, чтобы в реестре были полные данные о стаже — это влияет на размер и сроки назначения будущих выплат.

В то же время пенсионеры уже имеют сформированные электронные дела, поэтому повторно подавать документы для оцифрования им не нужно.

