  1. В Україні

Житлові ваучери для переселенців – коли можна переходити до купівлі житла

16:53, 3 травня 2026
На фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій вже погоджено 3 296 заявок на суму 6,59 млрд грн, а заявники з підтвердженим фінансуванням можуть переходити до оформлення купівлі житла. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

У межах програми єВідновлення погоджено 3 296 заявок на отримання житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій. Йдеться про осіб зі статусом учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Заявникам, для яких підтверджено фінансування, у застосунку «Дія» відображається оновлений статус житлового ваучера — «зверніться до нотаріуса». Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу — придбання житла.

Попит на програму залишається високим: у першу годину після відкриття бронювання подано понад 5 тисяч звернень, а за два дні — майже 17 тисяч заявок.

Після підтвердження фінансування отримувачі мають 60 днів для укладення договору купівлі житла. Ваучер можна використати для придбання квартири або будинку, а також для інвестування в будівництво.

Якщо фінансування ще не підтверджено, заявка автоматично перебуває в черзі та просувається в міру надходження коштів.

У Мінрозвитку зазначають, що робота над залученням додаткового фінансування триває. Зокрема, передбачено близько 3,9 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи.

