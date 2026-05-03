Жилищные ваучеры для переселенцев – когда можно приступать к покупке жилья

На финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий уже согласовано 3 296 заявок на сумму 6,59 млрд грн, а заявители с подтвержденным финансированием могут приступать к оформлению покупки жилья. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В рамках программы «Восстановление» одобрено 3 296 заявок на получение жилищных ваучеров для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Речь идет о лицах со статусом участника боевых действий или лицах с инвалидностью вследствие войны.

Заявителям, для которых подтверждено финансирование, в приложении «Дія» отображается обновленный статус жилищного ваучера — «обратитесь к нотариусу». Это означает, что они могут переходить к следующему этапу — приобретению жилья.

Спрос на программу остается высоким: в первый час после открытия бронирования подано более 5 тысяч обращений, а за два дня — почти 17 тысяч заявок.

После подтверждения финансирования получатели имеют 60 дней для заключения договора купли-продажи жилья. Ваучер можно использовать для приобретения квартиры или дома, а также для инвестирования в строительство.

Если финансирование еще не подтверждено, заявка автоматически находится в очереди и продвигается по мере поступления средств.

В Минразвития отмечают, что работа по привлечению дополнительного финансирования продолжается. В частности, предусмотрено около 3,9 млрд грн от Банка развития Совета Европы.

