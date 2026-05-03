  1. В Украине

Жилищные ваучеры для переселенцев – когда можно приступать к покупке жилья

16:53, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После подтверждения финансирования на оформление сделки отводится 60 дней.
Жилищные ваучеры для переселенцев – когда можно приступать к покупке жилья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий уже согласовано 3 296 заявок на сумму 6,59 млрд грн, а заявители с подтвержденным финансированием могут приступать к оформлению покупки жилья. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В рамках программы «Восстановление» одобрено 3 296 заявок на получение жилищных ваучеров для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Речь идет о лицах со статусом участника боевых действий или лицах с инвалидностью вследствие войны.

Заявителям, для которых подтверждено финансирование, в приложении «Дія» отображается обновленный статус жилищного ваучера — «обратитесь к нотариусу». Это означает, что они могут переходить к следующему этапу — приобретению жилья.

Спрос на программу остается высоким: в первый час после открытия бронирования подано более 5 тысяч обращений, а за два дня — почти 17 тысяч заявок.

После подтверждения финансирования получатели имеют 60 дней для заключения договора купли-продажи жилья. Ваучер можно использовать для приобретения квартиры или дома, а также для инвестирования в строительство.

Если финансирование еще не подтверждено, заявка автоматически находится в очереди и продвигается по мере поступления средств.

В Минразвития отмечают, что работа по привлечению дополнительного финансирования продолжается. В частности, предусмотрено около 3,9 млрд грн от Банка развития Совета Европы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВПЛ Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]