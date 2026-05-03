  1. В Україні

Україна тестує нову систему ППО – як підприємствам долучитися до оборони неба

17:11, 3 травня 2026
В Україні до експериментального проєкту приватної ППО долучилися 25 підприємств — вже є збиті дрони.
Експериментальний проєкт зі створення елементів приватної протиповітряної оборони, який уряд запустив у листопаді 2025 року, вже має перші результати — до нього долучилися 25 підприємств із різних регіонів України, а підрозділи, сформовані в його межах, вже збивають ворожі безпілотники. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, підприємства отримали відповідний статус від Міністерства оборони та наразі проходять етап формування власних груп протиповітряної оборони. Частина таких груп уже виконує бойові завдання.

Станом на зараз у межах проєкту вже збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема типів Shahed та Zala.

Уряд розглядає цю модель як спосіб посилення багаторівневої системи ППО без додаткового навантаження на підрозділи Збройних сил України.

Як працює участь підприємств у проєкті

Для компаній, які хочуть долучитися до ініціативи, визначено поетапний механізм:

Подання заявки

Заяву необхідно надіслати до Міністерства оборони на електронну пошту: [email protected]

Перевірка відповідності

Міноборони розглядає подані заявки протягом 10 днів.

Для об’єктів критичної інфраструктури передбачено спрощену процедуру.

Формування групи ППО

Створюються групи з працівників підприємства, які не підлягають мобілізації.

Офіційне оформлення

Групи офіційно утворюються через звернення до повітряного командування Повітряних сил ЗСУ у відповідному регіоні.

Узгодження роботи

Порядок діяльності визначається спільно з повітряним командуванням у межах єдиної системи управління ППО.

Підготовка персоналу

Працівники проходять обов’язкове навчання у навчальних центрах та центрах національного спротиву.

Оператори БПЛА повинні отримати сертифікат у закладах, які мають відповідну акредитацію Міноборони.

Робота в системі ППО

Групи діють виключно за вказівками повітряного командування в межах єдиної системи протиповітряної оборони.

Україна війна ППО

