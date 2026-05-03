  1. В Украине

Украина тестирует новую систему ПВО — как предприятиям присоединиться к защите неба

17:11, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине к экспериментальному проекту частной ПВО присоединились 25 предприятий — уже есть сбитые дроны.
Украина тестирует новую систему ПВО — как предприятиям присоединиться к защите неба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Экспериментальный проект по созданию элементов частной противовоздушной обороны, который правительство запустило в ноябре 2025 года, уже дает первые результаты — к нему присоединились 25 предприятий из разных регионов Украины, а подразделения, сформированные в его рамках, уже сбивают вражеские беспилотники. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, предприятия получили соответствующий статус от Министерства обороны и сейчас проходят этап формирования собственных групп противовоздушной обороны. Часть таких групп уже выполняет боевые задачи.

На данный момент в рамках проекта уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности типов Shahed и Zala.

Правительство рассматривает эту модель как способ усиления многоуровневой системы ПВО без дополнительной нагрузки на подразделения Вооруженных сил Украины.

Как работает участие предприятий в проекте

Для компаний, желающих присоединиться к инициативе, определен поэтапный механизм:

Подача заявки

Заявку необходимо отправить в Министерство обороны на электронную почту: [email protected]

Проверка соответствия

Минобороны рассматривает поданные заявки в течение 10 дней.

Для объектов критической инфраструктуры предусмотрена упрощенная процедура.

Формирование группы ПВО

Создаются группы из работников предприятия, не подлежащих мобилизации.

Официальное оформление

Группы официально создаются путем обращения в воздушное командование Воздушных сил ВСУ в соответствующем регионе.

Координация деятельности

Порядок деятельности определяется совместно с воздушным командованием в рамках единой системы управления ПВО.

Подготовка персонала

Сотрудники проходят обязательное обучение в учебных центрах и центрах национального сопротивления.

Операторы БПЛА должны получить сертификат в учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию Минобороны.

Работа в системе ПВО

Группы действуют исключительно по указаниям воздушного командования в рамках единой системы противовоздушной обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должников не освободят от инфляции: в Раде предлагают унифицировать правила взыскания потерь

В Раде хотят уточнить правила взыскания инфляционных потерь во время войны и закрепить единый подход к ответственности должников за просрочку.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]