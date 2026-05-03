Украина тестирует новую систему ПВО — как предприятиям присоединиться к защите неба
Экспериментальный проект по созданию элементов частной противовоздушной обороны, который правительство запустило в ноябре 2025 года, уже дает первые результаты — к нему присоединились 25 предприятий из разных регионов Украины, а подразделения, сформированные в его рамках, уже сбивают вражеские беспилотники. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, предприятия получили соответствующий статус от Министерства обороны и сейчас проходят этап формирования собственных групп противовоздушной обороны. Часть таких групп уже выполняет боевые задачи.
На данный момент в рамках проекта уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности типов Shahed и Zala.
Правительство рассматривает эту модель как способ усиления многоуровневой системы ПВО без дополнительной нагрузки на подразделения Вооруженных сил Украины.
Как работает участие предприятий в проекте
Для компаний, желающих присоединиться к инициативе, определен поэтапный механизм:
Подача заявки
Заявку необходимо отправить в Министерство обороны на электронную почту: [email protected]
Проверка соответствия
Минобороны рассматривает поданные заявки в течение 10 дней.
Для объектов критической инфраструктуры предусмотрена упрощенная процедура.
Формирование группы ПВО
Создаются группы из работников предприятия, не подлежащих мобилизации.
Официальное оформление
Группы официально создаются путем обращения в воздушное командование Воздушных сил ВСУ в соответствующем регионе.
Координация деятельности
Порядок деятельности определяется совместно с воздушным командованием в рамках единой системы управления ПВО.
Подготовка персонала
Сотрудники проходят обязательное обучение в учебных центрах и центрах национального сопротивления.
Операторы БПЛА должны получить сертификат в учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию Минобороны.
Работа в системе ПВО
Группы действуют исключительно по указаниям воздушного командования в рамках единой системы противовоздушной обороны.
