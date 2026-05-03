Украина тестирует новую систему ПВО — как предприятиям присоединиться к защите неба

В Украине к экспериментальному проекту частной ПВО присоединились 25 предприятий — уже есть сбитые дроны.

Экспериментальный проект по созданию элементов частной противовоздушной обороны, который правительство запустило в ноябре 2025 года, уже дает первые результаты — к нему присоединились 25 предприятий из разных регионов Украины, а подразделения, сформированные в его рамках, уже сбивают вражеские беспилотники. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, предприятия получили соответствующий статус от Министерства обороны и сейчас проходят этап формирования собственных групп противовоздушной обороны. Часть таких групп уже выполняет боевые задачи.

На данный момент в рамках проекта уже сбито более 10 вражеских беспилотников, в частности типов Shahed и Zala.

Правительство рассматривает эту модель как способ усиления многоуровневой системы ПВО без дополнительной нагрузки на подразделения Вооруженных сил Украины.

Как работает участие предприятий в проекте

Для компаний, желающих присоединиться к инициативе, определен поэтапный механизм:

Подача заявки

Заявку необходимо отправить в Министерство обороны на электронную почту: [email protected]

Проверка соответствия

Минобороны рассматривает поданные заявки в течение 10 дней.

Для объектов критической инфраструктуры предусмотрена упрощенная процедура.

Формирование группы ПВО

Создаются группы из работников предприятия, не подлежащих мобилизации.

Официальное оформление

Группы официально создаются путем обращения в воздушное командование Воздушных сил ВСУ в соответствующем регионе.

Координация деятельности

Порядок деятельности определяется совместно с воздушным командованием в рамках единой системы управления ПВО.

Подготовка персонала

Сотрудники проходят обязательное обучение в учебных центрах и центрах национального сопротивления.

Операторы БПЛА должны получить сертификат в учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию Минобороны.

Работа в системе ПВО

Группы действуют исключительно по указаниям воздушного командования в рамках единой системы противовоздушной обороны.

