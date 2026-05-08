  1. В Україні

В Україні офіційно з’явилися ще два індустріальні парки – де їх будуватимуть

07:18, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один із проєктів орієнтується на будівельну галузь, інший — на харчову промисловість і машинобудування.
В Україні офіційно з’явилися ще два індустріальні парки – де їх будуватимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів України додав до Реєстру індустріальних парків два нові об’єкти — «Меджибіж Інвест Парк» у Хмельницькій області та «БІОІНДАСТПАРК» в Одеській області. У межах проєктів планують залучити понад 500 мільйонів гривень інвестицій. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Індустріальний парк «Меджибіж Інвест Парк» створять на території Меджибізької селищної громади Хмельницького району. Його площа становить 13,0055 гектара.

Згідно з концепцією, парк стане універсальним промисловим майданчиком із фокусом на виробництві будівельних матеріалів, харчовій промисловості, а також переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції.

Ще один індустріальний парк — «БІОІНДАСТПАРК» — реалізують у Зеленогірській селищній громаді Подільського району Одеської області. Його площа становить 11,5136 гектара.

У межах цього проєкту планують розвивати підприємства у сферах харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів.

У Міністерстві економіки зазначили, що обидва індустріальні парки працюватимуть за принципами циркулярної економіки із застосуванням сучасних технологій та екологічних виробничих рішень.

Загальний обсяг інвестицій у розвиток «Меджибіж Інвест Парк» оцінюють приблизно у 350 мільйонів гривень. У «БІОІНДАСТПАРК» планують вкласти близько 185 мільйонів гривень із додатковим залученням приватного фінансування та коштів учасників.

За даними Мінекономіки, зараз у Реєстрі індустріальних парків налічується 116 об’єктів. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України було збудовано або перебувало на стадії будівництва 37 промислових підприємств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Після 14 років дитина самостійно визначає місце проживання — позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що при визначенні місця проживання дитини пріоритет мають її найкращі інтереси та стабільне середовище.

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]