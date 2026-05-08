В Україні офіційно з’явилися ще два індустріальні парки – де їх будуватимуть

Кабінет міністрів України додав до Реєстру індустріальних парків два нові об’єкти — «Меджибіж Інвест Парк» у Хмельницькій області та «БІОІНДАСТПАРК» в Одеській області. У межах проєктів планують залучити понад 500 мільйонів гривень інвестицій. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Індустріальний парк «Меджибіж Інвест Парк» створять на території Меджибізької селищної громади Хмельницького району. Його площа становить 13,0055 гектара.

Згідно з концепцією, парк стане універсальним промисловим майданчиком із фокусом на виробництві будівельних матеріалів, харчовій промисловості, а також переробці та зберіганні сільськогосподарської продукції.

Ще один індустріальний парк — «БІОІНДАСТПАРК» — реалізують у Зеленогірській селищній громаді Подільського району Одеської області. Його площа становить 11,5136 гектара.

У межах цього проєкту планують розвивати підприємства у сферах харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів.

У Міністерстві економіки зазначили, що обидва індустріальні парки працюватимуть за принципами циркулярної економіки із застосуванням сучасних технологій та екологічних виробничих рішень.

Загальний обсяг інвестицій у розвиток «Меджибіж Інвест Парк» оцінюють приблизно у 350 мільйонів гривень. У «БІОІНДАСТПАРК» планують вкласти близько 185 мільйонів гривень із додатковим залученням приватного фінансування та коштів учасників.

За даними Мінекономіки, зараз у Реєстрі індустріальних парків налічується 116 об’єктів. Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України було збудовано або перебувало на стадії будівництва 37 промислових підприємств.

