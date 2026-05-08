  1. В Украине

В Украине официально появились еще два индустриальных парка — где их будут строить

07:18, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один из проектов ориентирован на строительную отрасль, другой — на пищевую промышленность и машиностроение.
В Украине официально появились еще два индустриальных парка — где их будут строить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров Украины добавил в Реестр индустриальных парков два новых объекта — «Меджибиж Инвест Парк» в Хмельницкой области и «БИОИНДАСТПАРК» в Одесской области. В рамках проектов планируется привлечь более 500 миллионов гривен инвестиций. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Индустриальный парк «Меджибож Инвест Парк» создадут на территории Меджибожской поселковой общины Хмельницкого района. Его площадь составляет 13,0055 гектара.

Согласно концепции, парк станет универсальной промышленной площадкой с фокусом на производстве строительных материалов, пищевой промышленности, а также переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.

Еще один индустриальный парк — «БИОИНДАСТПАРК» — реализуют в Зеленогорской поселковой общине Подольского района Одесской области. Его площадь составляет 11,5136 гектара.

В рамках этого проекта планируется развивать предприятия в сферах пищевой промышленности, агропереработки, машиностроения и производства упаковочных материалов.

В Министерстве экономики отметили, что оба индустриальных парка будут работать по принципам циркулярной экономики с применением современных технологий и экологичных производственных решений.

Общий объем инвестиций в развитие «Меджибиж Инвест Парк» оценивается примерно в 350 миллионов гривен. В «БИОИНДАСТПАРК» планируется вложить около 185 миллионов гривен с дополнительным привлечением частного финансирования и средств участников.

По данным Минэкономики, сейчас в Реестре индустриальных парков насчитывается 116 объектов. По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках Украины было построено или находилось на стадии строительства 37 промышленных предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

После 14 лет ребенок самостоятельно определяет место проживания — позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что при определении места проживания ребенка приоритет имеют его наилучшие интересы и стабильная среда.

Комиссия маркетплейса — больше не нарушение: разъяснение Минфина

Министерство финансов подтвердило, что удержание маркетплейсом вознаграждения за услуги при выплате средств продавцу не является нарушением условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Обвиняемые смогут требовать компенсацию за незаконное преследование через суд: к УПК готовят изменения

Новый законопроект предусматривает уточнение процессуальных прав сторон в делах, открывающихся по заявлению потерпевшего.

Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]