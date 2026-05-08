В Украине официально появились еще два индустриальных парка — где их будут строить

Кабинет министров Украины добавил в Реестр индустриальных парков два новых объекта — «Меджибиж Инвест Парк» в Хмельницкой области и «БИОИНДАСТПАРК» в Одесской области. В рамках проектов планируется привлечь более 500 миллионов гривен инвестиций. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Индустриальный парк «Меджибож Инвест Парк» создадут на территории Меджибожской поселковой общины Хмельницкого района. Его площадь составляет 13,0055 гектара.

Согласно концепции, парк станет универсальной промышленной площадкой с фокусом на производстве строительных материалов, пищевой промышленности, а также переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.

Еще один индустриальный парк — «БИОИНДАСТПАРК» — реализуют в Зеленогорской поселковой общине Подольского района Одесской области. Его площадь составляет 11,5136 гектара.

В рамках этого проекта планируется развивать предприятия в сферах пищевой промышленности, агропереработки, машиностроения и производства упаковочных материалов.

В Министерстве экономики отметили, что оба индустриальных парка будут работать по принципам циркулярной экономики с применением современных технологий и экологичных производственных решений.

Общий объем инвестиций в развитие «Меджибиж Инвест Парк» оценивается примерно в 350 миллионов гривен. В «БИОИНДАСТПАРК» планируется вложить около 185 миллионов гривен с дополнительным привлечением частного финансирования и средств участников.

По данным Минэкономики, сейчас в Реестре индустриальных парков насчитывается 116 объектов. По состоянию на конец 2025 года в индустриальных парках Украины было построено или находилось на стадии строительства 37 промышленных предприятий.

