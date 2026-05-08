Чому «робота без договору» може коштувати більше, ніж здається – пояснила інспекція праці

Трудовий договір — це не формальність і не «документ для звітності», а основа правового захисту працівника та прозорих трудових відносин. Про це розповіла Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Офіційне оформлення роботи гарантує працівнику стабільну оплату праці, право на відпустку та лікарняні, соціальні гарантії, страховий стаж для пенсії, а також можливість захистити свої права у разі трудового спору чи звільнення. Саме трудовий договір визначає взаємні права й обов’язки сторін і формує чіткі правила співпраці між працівником і роботодавцем.

Чому важливо працювати офіційно

Офіційні трудові відносини є не лише вимогою закону, а й механізмом запобігання порушенням прав працівників.

Наявність трудового договору:

дисциплінує сторони трудових відносин;

підвищує відповідальність роботодавця;

зменшує ризики зловживань;

дає працівнику реальні інструменти захисту у конфліктних ситуаціях.

Працівник, оформлений офіційно, має значно більше правових можливостей для захисту своїх інтересів.

Ризики неофіційної роботи

Іноді роботодавці та працівники погоджуються на неофіційне працевлаштування, розраховуючи на уникнення податків або отримання більшого “чистого” доходу. Однак така практика має наслідки для обох сторін.

Для працівника це означає:

відсутність страхового стажу;

втрату права на оплачувану відпустку;

відсутність лікарняних виплат;

складність доведення факту трудових відносин;

ризик залишитися без заробітної плати та соціального захисту.

Для роботодавця це може призвести до:

фінансових санкцій;

адміністративної відповідальності;

судових спорів;

репутаційних втрат.

Фактично короткострокова вигода від неофіційної праці часто обертається суттєвими втратами в майбутньому.

Що передбачає закон

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без:

укладення трудового договору;

видання наказу або розпорядження роботодавця;

повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу.

Фактичний допуск до роботи без цих процедур є порушенням законодавства.

Таким чином, офіційне працевлаштування є основою безпечних трудових відносин. Трудовий договір забезпечує захист працівника, встановлює відповідальність роботодавця та гарантує соціальні права.

