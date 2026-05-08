  1. В Україні

Чому «робота без договору» може коштувати більше, ніж здається – пояснила інспекція праці

07:54, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офіційне працевлаштування гарантує зарплату, відпустку, лікарняні та страховий стаж.
Чому «робота без договору» може коштувати більше, ніж здається – пояснила інспекція праці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Трудовий договір — це не формальність і не «документ для звітності», а основа правового захисту працівника та прозорих трудових відносин. Про це розповіла Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Офіційне оформлення роботи гарантує працівнику стабільну оплату праці, право на відпустку та лікарняні, соціальні гарантії, страховий стаж для пенсії, а також можливість захистити свої права у разі трудового спору чи звільнення. Саме трудовий договір визначає взаємні права й обов’язки сторін і формує чіткі правила співпраці між працівником і роботодавцем.

Чому важливо працювати офіційно

Офіційні трудові відносини є не лише вимогою закону, а й механізмом запобігання порушенням прав працівників.

Наявність трудового договору:

  • дисциплінує сторони трудових відносин;
  • підвищує відповідальність роботодавця;
  • зменшує ризики зловживань;
  • дає працівнику реальні інструменти захисту у конфліктних ситуаціях.

Працівник, оформлений офіційно, має значно більше правових можливостей для захисту своїх інтересів.

Ризики неофіційної роботи

Іноді роботодавці та працівники погоджуються на неофіційне працевлаштування, розраховуючи на уникнення податків або отримання більшого “чистого” доходу. Однак така практика має наслідки для обох сторін.

Для працівника це означає:

  • відсутність страхового стажу;
  • втрату права на оплачувану відпустку;
  • відсутність лікарняних виплат;
  • складність доведення факту трудових відносин;
  • ризик залишитися без заробітної плати та соціального захисту.

Для роботодавця це може призвести до:

  • фінансових санкцій;
  • адміністративної відповідальності;
  • судових спорів;
  • репутаційних втрат.

Фактично короткострокова вигода від неофіційної праці часто обертається суттєвими втратами в майбутньому.

Що передбачає закон

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без:

  • укладення трудового договору;
  • видання наказу або розпорядження роботодавця;
  • повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу.

Фактичний допуск до роботи без цих процедур є порушенням законодавства.

Таким чином, офіційне працевлаштування є основою безпечних трудових відносин. Трудовий договір забезпечує захист працівника, встановлює відповідальність роботодавця та гарантує соціальні права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Суд у Києві підтвердив законність штрафу 4,8 млн грн для спортивного-медіа за рекламу нелегальних букмекерів

Суд підтвердив законність штрафу «ПлейСіті» у 4,8 млн грн за публікацію матеріалів про букмекерські сервіси, визнавши онлайн-моніторинг реклами окремою формою контролю.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Після 14 років дитина самостійно визначає місце проживання — позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що при визначенні місця проживання дитини пріоритет мають її найкращі інтереси та стабільне середовище.

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]