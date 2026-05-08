Почему «работа без договора» может обойтись дороже, чем кажется, — объяснила инспекция труда
Трудовой договор — это не формальность и не «документ для отчетности», а основа правовой защиты работника и прозрачных трудовых отношений. Об этом рассказала Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Официальное оформление работы гарантирует работнику стабильную оплату труда, право на отпуск и больничные, социальные гарантии, страховой стаж для пенсии, а также возможность защитить свои права в случае трудового спора или увольнения. Именно трудовой договор определяет взаимные права и обязанности сторон и формирует четкие правила сотрудничества между работником и работодателем.
Почему важно работать официально
Официальные трудовые отношения являются не только требованием закона, но и механизмом предотвращения нарушений прав работников.
Наличие трудового договора:
- дисциплинирует стороны трудовых отношений;
- повышает ответственность работодателя;
- уменьшает риски злоупотреблений;
- дает работнику реальные инструменты защиты в конфликтных ситуациях.
Работник, оформленный официально, имеет значительно больше правовых возможностей для защиты своих интересов.
Риски неофициальной работы
Иногда работодатели и работники соглашаются на неофициальное трудоустройство, рассчитывая на уклонение от уплаты налогов или получение большего «чистого» дохода. Однако такая практика имеет последствия для обеих сторон.
Для работника это означает:
- отсутствие страхового стажа;
- потерю права на оплачиваемый отпуск;
- отсутствие больничных выплат;
- сложность доказательства факта трудовых отношений;
- риск остаться без заработной платы и социальной защиты.
Для работодателя это может привести к:
- финансовым санкциям;
- административной ответственности;
- судебным спорам;
- репутационным потерям.
Фактически краткосрочная выгода от неофициального труда часто оборачивается существенными потерями в будущем.
Что предусматривает закон
В соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины, работник не может быть допущен к работе без:
- заключения трудового договора;
- издания приказа или распоряжения работодателя;
- уведомления органов ГНС о приеме работника на работу.
Фактический допуск к работе без этих процедур является нарушением законодательства.
Таким образом, официальное трудоустройство является основой безопасных трудовых отношений. Трудовой договор обеспечивает защиту работника, устанавливает ответственность работодателя и гарантирует социальные права.
