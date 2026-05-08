Почему «работа без договора» может обойтись дороже, чем кажется, — объяснила инспекция труда

Трудовой договор — это не формальность и не «документ для отчетности», а основа правовой защиты работника и прозрачных трудовых отношений. Об этом рассказала Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Официальное оформление работы гарантирует работнику стабильную оплату труда, право на отпуск и больничные, социальные гарантии, страховой стаж для пенсии, а также возможность защитить свои права в случае трудового спора или увольнения. Именно трудовой договор определяет взаимные права и обязанности сторон и формирует четкие правила сотрудничества между работником и работодателем.

Почему важно работать официально

Официальные трудовые отношения являются не только требованием закона, но и механизмом предотвращения нарушений прав работников.

Наличие трудового договора:

дисциплинирует стороны трудовых отношений;

повышает ответственность работодателя;

уменьшает риски злоупотреблений;

дает работнику реальные инструменты защиты в конфликтных ситуациях.

Работник, оформленный официально, имеет значительно больше правовых возможностей для защиты своих интересов.

Риски неофициальной работы

Иногда работодатели и работники соглашаются на неофициальное трудоустройство, рассчитывая на уклонение от уплаты налогов или получение большего «чистого» дохода. Однако такая практика имеет последствия для обеих сторон.

Для работника это означает:

отсутствие страхового стажа;

потерю права на оплачиваемый отпуск;

отсутствие больничных выплат;

сложность доказательства факта трудовых отношений;

риск остаться без заработной платы и социальной защиты.

Для работодателя это может привести к:

финансовым санкциям;

административной ответственности;

судебным спорам;

репутационным потерям.

Фактически краткосрочная выгода от неофициального труда часто оборачивается существенными потерями в будущем.

Что предусматривает закон

В соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины, работник не может быть допущен к работе без:

заключения трудового договора;

издания приказа или распоряжения работодателя;

уведомления органов ГНС о приеме работника на работу.

Фактический допуск к работе без этих процедур является нарушением законодательства.

Таким образом, официальное трудоустройство является основой безопасных трудовых отношений. Трудовой договор обеспечивает защиту работника, устанавливает ответственность работодателя и гарантирует социальные права.

