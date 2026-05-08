  В Украине

Почему «работа без договора» может обойтись дороже, чем кажется, — объяснила инспекция труда

07:54, 8 мая 2026
Официальное трудоустройство гарантирует зарплату, отпуск, больничные и страховой стаж.
Трудовой договор — это не формальность и не «документ для отчетности», а основа правовой защиты работника и прозрачных трудовых отношений. Об этом рассказала Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Официальное оформление работы гарантирует работнику стабильную оплату труда, право на отпуск и больничные, социальные гарантии, страховой стаж для пенсии, а также возможность защитить свои права в случае трудового спора или увольнения. Именно трудовой договор определяет взаимные права и обязанности сторон и формирует четкие правила сотрудничества между работником и работодателем.

Почему важно работать официально

Официальные трудовые отношения являются не только требованием закона, но и механизмом предотвращения нарушений прав работников.

Наличие трудового договора:

  • дисциплинирует стороны трудовых отношений;
  • повышает ответственность работодателя;
  • уменьшает риски злоупотреблений;
  • дает работнику реальные инструменты защиты в конфликтных ситуациях.

Работник, оформленный официально, имеет значительно больше правовых возможностей для защиты своих интересов.

Риски неофициальной работы

Иногда работодатели и работники соглашаются на неофициальное трудоустройство, рассчитывая на уклонение от уплаты налогов или получение большего «чистого» дохода. Однако такая практика имеет последствия для обеих сторон.

Для работника это означает:

  • отсутствие страхового стажа;
  • потерю права на оплачиваемый отпуск;
  • отсутствие больничных выплат;
  • сложность доказательства факта трудовых отношений;
  • риск остаться без заработной платы и социальной защиты.

Для работодателя это может привести к:

  • финансовым санкциям;
  • административной ответственности;
  • судебным спорам;
  • репутационным потерям.

Фактически краткосрочная выгода от неофициального труда часто оборачивается существенными потерями в будущем.

Что предусматривает закон

В соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины, работник не может быть допущен к работе без:

  • заключения трудового договора;
  • издания приказа или распоряжения работодателя;
  • уведомления органов ГНС о приеме работника на работу.

Фактический допуск к работе без этих процедур является нарушением законодательства.

Таким образом, официальное трудоустройство является основой безопасных трудовых отношений. Трудовой договор обеспечивает защиту работника, устанавливает ответственность работодателя и гарантирует социальные права.

