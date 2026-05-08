Юрія Мироненка вивели зі складу комісії з військово-технічного співробітництва — указ

Президент змінив склад міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №372/2026 про зміни у персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Відповідно до документа, до складу комісії введено заступника Міністра оборони України Івана Гаврилюка. Він призначений заступником голови комісії.

Водночас з персонального складу комісії виведено Юрія Мироненка, якого увільнено від виконання обов’язків заступника голови.

Зокрема, указ передбачає наступне:

На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 10 лютого 2026 року № 109/2026 «Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю»:

1) увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (далі — Комісія) ГАВРИЛЮКА Івана Юрійовича — заступника Міністра оборони України, визначивши його заступником голови Комісії;

2) вивести з персонального складу Комісії Ю.Мироненка, увільнивши його від виконання обов’язків заступника голови Комісії.

Указ набирав чинності з 7 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.