  1. В Україні

Юрія Мироненка вивели зі складу комісії з військово-технічного співробітництва — указ

13:36, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент змінив склад міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Юрія Мироненка вивели зі складу комісії з військово-технічного співробітництва — указ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №372/2026 про зміни у персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до документа, до складу комісії введено заступника Міністра оборони України Івана Гаврилюка. Він призначений заступником голови комісії.

Водночас з персонального складу комісії виведено Юрія Мироненка, якого увільнено від виконання обов’язків заступника голови.

Зокрема, указ передбачає наступне:

  1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 10 лютого 2026 року № 109/2026 «Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю»:

1) увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (далі — Комісія) ГАВРИЛЮКА Івана Юрійовича — заступника Міністра оборони України, визначивши його заступником голови Комісії;

2) вивести з персонального складу Комісії Ю.Мироненка, увільнивши його від виконання обов’язків заступника голови Комісії.

Указ набирав чинності з 7 травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Суд у Києві підтвердив законність штрафу 4,8 млн грн для спортивного-медіа за рекламу нелегальних букмекерів

Суд підтвердив законність штрафу «ПлейСіті» у 4,8 млн грн за публікацію матеріалів про букмекерські сервіси, визнавши онлайн-моніторинг реклами окремою формою контролю.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]