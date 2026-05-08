  В Украине

Юрия Мироненко вывели из состава комиссии по военно-техническому сотрудничеству — указ

13:36, 8 мая 2026
Президент изменил состав межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №372/2026 о внесении изменений в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Согласно документу, в состав комиссии введен заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Он назначен заместителем председателя комиссии.

В то же время из персонального состава комиссии выведен Юрий Мироненко, который освобожден от исполнения обязанностей заместителя председателя.

В частности, указ предусматривает следующее:

  1. В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 10 февраля 2026 года № 109/2026 «О персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля»:

1) включить в персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (далее — Комиссия) Гаврилюка Ивана Юрьевича — заместителя министра обороны Украины, определив его заместителем председателя Комиссии;

2) исключить из персонального состава Комиссии Ю. Мироненко, освободив его от исполнения обязанностей заместителя председателя Комиссии.

Указ вступает в силу с 7 мая.

