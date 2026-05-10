  1. В Україні

Посвідчення водія категорії B з 17 років може стати лише першим етапом: з’явилася ініціатива про 16 років

10:53, 10 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива передбачає допуск 16-річних до керування автомобілем із низкою обмежень, зокрема забороною нічної їзди.
Посвідчення водія категорії B з 17 років може стати лише першим етапом: з’явилася ініціатива про 16 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зареєстрували петицію із закликом дозволити отримання водійських прав категорії B з 16 років. Ініціатива з’явилася на тлі підготовки реформи дорожнього законодавства, яка вже передбачає можливість керування автомобілем із 17 років — але лише у супроводі досвідченого водія.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Петицію №41/009654-26еп оприлюднили 10 квітня 2026 року. Станом на зараз звернення набрало 2725 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишився 61 день.

Автор петиції просить Кабінет міністрів знизити мінімальний вік для отримання посвідчення водія категорії B з 18 до 16 років та запровадити поетапну систему допуску до керування транспортом.

Зокрема, пропонується дозволити 16-річним водіям сідати за кермо лише за певних умов:

  • у супроводі досвідченого водія;
  • з обмеженням швидкості;
  • із забороною керування у нічний час;
  • з нульовим допустимим рівнем алкоголю;
  • за умови посиленого контролю та навчання.

У тексті петиції зазначається, що подібна система діє в низці інших країн і допомагає молодим водіям поступово здобувати практичний досвід, що знижує аварійність на дорогах.

Як повідомлялося, в Україні готують масштабну реформу правил допуску до керування транспортом. Законопроєкт №15200, який імплементує положення Директиви ЄС 2025/2205, також передбачає зниження віку для окремих категорій водіїв.

Зокрема, документ пропонує:

  • дозволити керування мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами з 15 років;
  • надати право отримувати категорії B і BE з 17 років — але лише у супроводі водія зі стажем не менше двох років;
  • запровадити принцип поступового доступу до більш потужного транспорту залежно від віку та досвіду.

Таким чином, петиція фактично пропонує ще більше знизити віковий поріг — із 17 до 16 років — порівняно з моделлю, яку вже закладено у законопроєкті про реформу дорожнього законодавства.

Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і спрямована на адаптацію українських правил дорожнього руху до європейських стандартів та підвищення безпеки на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія автомобіль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

З українців автоматично стягуватимуть ПДВ за покупки через маркетплейси — податок включать у ціну товару

Якщо раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ, то тепер податок 20% будуть включати автоматично починаючи з 0 євро.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]