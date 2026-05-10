Посвідчення водія категорії B з 17 років може стати лише першим етапом: з’явилася ініціатива про 16 років

Ініціатива передбачає допуск 16-річних до керування автомобілем із низкою обмежень, зокрема забороною нічної їзди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зареєстрували петицію із закликом дозволити отримання водійських прав категорії B з 16 років. Ініціатива з’явилася на тлі підготовки реформи дорожнього законодавства, яка вже передбачає можливість керування автомобілем із 17 років — але лише у супроводі досвідченого водія.

Петицію №41/009654-26еп оприлюднили 10 квітня 2026 року. Станом на зараз звернення набрало 2725 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишився 61 день.

Автор петиції просить Кабінет міністрів знизити мінімальний вік для отримання посвідчення водія категорії B з 18 до 16 років та запровадити поетапну систему допуску до керування транспортом.

Зокрема, пропонується дозволити 16-річним водіям сідати за кермо лише за певних умов:

у супроводі досвідченого водія;

з обмеженням швидкості;

із забороною керування у нічний час;

з нульовим допустимим рівнем алкоголю;

за умови посиленого контролю та навчання.

У тексті петиції зазначається, що подібна система діє в низці інших країн і допомагає молодим водіям поступово здобувати практичний досвід, що знижує аварійність на дорогах.

Як повідомлялося, в Україні готують масштабну реформу правил допуску до керування транспортом. Законопроєкт №15200, який імплементує положення Директиви ЄС 2025/2205, також передбачає зниження віку для окремих категорій водіїв.

Зокрема, документ пропонує:

дозволити керування мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами з 15 років;

надати право отримувати категорії B і BE з 17 років — але лише у супроводі водія зі стажем не менше двох років;

запровадити принцип поступового доступу до більш потужного транспорту залежно від віку та досвіду.

Таким чином, петиція фактично пропонує ще більше знизити віковий поріг — із 17 до 16 років — порівняно з моделлю, яку вже закладено у законопроєкті про реформу дорожнього законодавства.

Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і спрямована на адаптацію українських правил дорожнього руху до європейських стандартів та підвищення безпеки на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.