Водительское удостоверение категории B с 17 лет может стать лишь первым этапом: появилась инициатива о 16 годах

10:53, 10 мая 2026
Инициатива предусматривает допуск 16-летних к управлению автомобилем с рядом ограничений, в частности запретом ночного вождения.
В Украине зарегистрировали петицию с призывом разрешить получение водительских прав категории B с 16 лет. Инициатива появилась на фоне подготовки реформы дорожного законодательства, которая уже предусматривает возможность управления автомобилем с 17 лет — но только в сопровождении опытного водителя.

Петиция №41/009654-26еп была опубликована 10 апреля 2026 года. На данный момент обращение набрало 2725 подписей из необходимых 25 тысяч. До завершения сбора подписей остался 61 день.

Автор петиции просит Кабинет министров снизить минимальный возраст для получения водительского удостоверения категории B с 18 до 16 лет и внедрить поэтапную систему допуска к управлению транспортом.

В частности, предлагается разрешить 16-летним водителям садиться за руль только при определенных условиях:

  • в сопровождении опытного водителя;
  • с ограничением скорости;
  • с запретом управления в ночное время;
  • с нулевым допустимым уровнем алкоголя;
  • при условии усиленного контроля и обучения.

В тексте петиции отмечается, что подобная система действует в ряде других стран и помогает молодым водителям постепенно получать практический опыт, что снижает аварийность на дорогах.

Как сообщалось, в Украине готовят масштабную реформу правил допуска к управлению транспортом. Законопроект №15200, который имплементирует положения Директивы ЕС 2025/2205, также предусматривает снижение возраста для отдельных категорий водителей.

В частности, документ предлагает:

  • разрешить управление мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами с 15 лет;
  • предоставить право получать категории B и BE с 17 лет — но только в сопровождении водителя со стажем не менее двух лет;
  • внедрить принцип постепенного доступа к более мощному транспорту в зависимости от возраста и опыта.

Таким образом, петиция фактически предлагает еще больше снизить возрастной порог — с 17 до 16 лет — по сравнению с моделью, которая уже заложена в законопроекте о реформе дорожного законодательства.

Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и направлена на адаптацию украинских правил дорожного движения к европейским стандартам и повышение безопасности на дорогах.

