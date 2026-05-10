Передача автомобілів для ЗСУ: як благодійним організаціям вести облік і подавати звітність

Автомобілі, отримані як гуманітарна допомога для ЗСУ, мають обліковуватися за правилами бухгалтерського обліку.

Благодійні організації, які отримують автомобілі як гуманітарну допомогу для подальшої передачі Збройним Силам України, повинні відображати такі операції у звітності за правилами бухгалтерського обліку. Відповідне роз’яснення надали податківці.

Йдеться про випадки, коли благодійна організація у статусі неприбуткової отримує автомобіль як гуманітарну допомогу, а потім передає його військовим.

Гуманітарна допомога є цільовою безоплатною допомогою, а її облік і контроль за використанням регулюються Законом «Про гуманітарну допомогу», Податковим кодексом та законодавством про бухгалтерський облік.

Податківці підкреслили, що гуманітарна допомога має обов’язково обліковуватися. За відсутності обліку отримання та цільового використання така допомога може вважатися використаною не за призначенням.

Автомобіль, отриманий для подальшої передачі ЗСУ, відображається у додатку ГД до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за вартістю його оприбуткування відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Отримання автомобіля потрібно відобразити:

у розділі ІІ додатка ГД «Отримано гуманітарну допомогу за звітний рік»;

загальна вартість переноситься до рядка 1.6.2 ГД основної частини Звіту.

Передачу автомобіля Збройним Силам України необхідно відобразити:

у розділі ІІІ додатка ГД «Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням»;

загальна вартість переноситься до рядка 2.4.2 ГД основної частини Звіту.

Також роз’яснено порядок обліку ремонту чи модернізації автомобіля. Якщо благодійна організація за кошти благодійників здійснила ремонт або поліпшення транспортного засобу перед передачею військовим, такі витрати вважаються безоплатним наданням послуг у вигляді благодійної допомоги.

У такому випадку витрати відображаються у рядку 2.4.1 частини І Звіту за правилами бухгалтерського обліку.

Крім того, під час дії воєнного стану передача майна чи благодійної допомоги на користь отримувачів, визначених Податковим кодексом, не вважається порушенням вимог до неприбуткових організацій. Водночас порушення правил обліку та звітності може призвести до виключення організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

