Передача автомобилей для ВСУ: как благотворительным организациям вести учет и подавать отчетность

Автомобили, полученные как гуманитарная помощь для ВСУ, должны учитываться по правилам бухгалтерского учета.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Благотворительные организации, которые получают автомобили как гуманитарную помощь для дальнейшей передачи Вооруженным Силам Украины, должны отражать такие операции в отчетности по правилам бухгалтерского учета. Соответствующее разъяснение предоставили налоговики.

Речь идет о случаях, когда благотворительная организация в статусе неприбыльной получает автомобиль как гуманитарную помощь, а затем передает его военным.

Гуманитарная помощь является целевой безвозмездной помощью, а ее учет и контроль за использованием регулируются Законом «О гуманитарной помощи», Налоговым кодексом и законодательством о бухгалтерском учете.

Налоговики подчеркнули, что гуманитарная помощь должна обязательно учитываться. При отсутствии учета получения и целевого использования такая помощь может считаться использованной не по назначению.

Автомобиль, полученный для дальнейшей передачи ВСУ, отражается в приложении ГД к Отчету об использовании доходов (прибыли) неприбыльной организации по стоимости его оприходования в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Получение автомобиля необходимо отразить:

в разделе II приложения ГД «Получена гуманитарная помощь за отчетный год»;

общая стоимость переносится в строку 1.6.2 ГД основной части Отчета.

Передачу автомобиля Вооруженным Силам Украины необходимо отразить:

в разделе III приложения ГД «Распределена гуманитарная помощь по целевому назначению»;

общая стоимость переносится в строку 2.4.2 ГД основной части Отчета.

Также разъяснен порядок учета ремонта или модернизации автомобиля. Если благотворительная организация за средства благотворителей осуществила ремонт или улучшение транспортного средства перед передачей военным, такие расходы считаются безвозмездным предоставлением услуг в виде благотворительной помощи.

В таком случае расходы отражаются в строке 2.4.1 части I Отчета по правилам бухгалтерского учета.

Кроме того, во время действия военного положения передача имущества или благотворительной помощи в пользу получателей, определенных Налоговым кодексом, не считается нарушением требований к неприбыльным организациям. В то же время нарушение правил учета и отчетности может привести к исключению организации из Реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.