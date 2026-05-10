Хто переливає кров, вирощує бактерії та обслуговує печі: незвичні професії в Україні

Добірка професій, назви яких для багатьох українців звучать незвично.

У Державній службі зайнятості розповіли про маловідомі професії, які офіційно існують в Україні. Серед них — водневик, інокуляторник, трансфузіолог, ароматизаторник та подинник. Нині в Україні налічується близько 9 тисяч професій, багато з яких залишаються невідомими для широкого загалу.

Українцям пояснили, чим займаються представники таких спеціальностей та яку освіту вони мають отримувати.

Так, ароматизаторник працює з ароматичними речовинами: відповідає за їх зберігання, транспортування та цілісність пакування. Така робота зазвичай не потребує спеціальної освіти, а навчання працівники проходять безпосередньо на виробництві.

Водневик — це спеціаліст, який обслуговує обладнання для виробництва, стиснення та зберігання водню. Отриманий водень використовують у хімічній промисловості, зокрема для виробництва добрив, метанолу та очищення нафтопродуктів. Для цієї професії найчастіше потрібна вища інженерна освіта.

Трансфузіолог — лікар, який займається переливанням крові, заготівлею її компонентів та лікуванням захворювань крові. Такі фахівці працюють із донорами, обробляють кров на плазму, еритроцити та тромбоцити, а також лікують інтоксикації. Для роботи необхідна вища медична освіта.

Інокуляторник працює з мікроорганізмами, вірусами та клітинами у медицині, ветеринарії й аграрному секторі. В сільському господарстві такі спеціалісти обробляють насіння біопрепаратами, що допомагають фіксувати азот, стимулюють ріст рослин та підвищують врожайність. Найчастіше інокуляторники проходять навчання у центрах професійної освіти за напрямами біотехнологій, харчової або хімічної промисловості.

Ще одна незвична професія — подинник. Назва походить від слова «подина» — дно печі для плавлення. Подинники керують автоматизованими або напівавтоматизованими машинами для обробки скла, обслуговують печі та іноді відповідають за підготовку сировини. Для роботи зазвичай потрібна професійно-технічна освіта або навчання безпосередньо на підприємстві.

