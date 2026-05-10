Кто переливает кровь, выращивает бактерии и обслуживает печи: необычные профессии в Украине

В Государственной службе занятости рассказали о малоизвестных профессиях, которые официально существуют в Украине. Среди них — водневик, инокуляторник, трансфузиолог, ароматизаторник и подинник. Сейчас в Украине насчитывается около 9 тысяч профессий, многие из которых остаются неизвестными для широкой общественности.

Украинцам объяснили, чем занимаются представители таких специальностей и какое образование они должны получать.

Так, ароматизаторник работает с ароматическими веществами: отвечает за их хранение, транспортировку и целостность упаковки. Такая работа обычно не требует специального образования, а обучение работники проходят непосредственно на производстве.

Водневик — это специалист, который обслуживает оборудование для производства, сжатия и хранения водорода. Полученный водород используют в химической промышленности, в частности для производства удобрений, метанола и очистки нефтепродуктов. Для этой профессии чаще всего требуется высшее инженерное образование.

Трансфузиолог — врач, который занимается переливанием крови, заготовкой ее компонентов и лечением заболеваний крови. Такие специалисты работают с донорами, перерабатывают кровь на плазму, эритроциты и тромбоциты, а также лечат интоксикации. Для работы необходимо высшее медицинское образование.

Инокуляторник работает с микроорганизмами, вирусами и клетками в медицине, ветеринарии и аграрном секторе. В сельском хозяйстве такие специалисты обрабатывают семена биопрепаратами, которые помогают фиксировать азот, стимулируют рост растений и повышают урожайность. Чаще всего инокуляторники проходят обучение в центрах профессионального образования по направлениям биотехнологий, пищевой или химической промышленности.

Еще одна необычная профессия — подинник. Название происходит от слова «подина» — дно печи для плавления. Подинники управляют автоматизированными или полуавтоматизированными машинами для обработки стекла, обслуживают печи и иногда отвечают за подготовку сырья. Для работы обычно требуется профессионально-техническое образование или обучение непосредственно на предприятии.