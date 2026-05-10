  1. В Україні

Як правильно задекларувати автомобіль, отриманий у подарунок

21:24, 10 травня 2026
У деяких випадках у декларації потрібно вказувати не лише автомобіль, а й дохід у вигляді подарунка та договір дарування.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили, як суб’єктам декларування відображати у декларації транспортні засоби, отримані у подарунок. Порядок залежить від вартості подарованого майна, проведення його оцінки, а також від того, чи залишається транспортний засіб у власності декларанта станом на кінець звітного періоду.

Набуття транспортного засобу у вигляді подарунка одночасно вважається і набуттям майна, і отриманням доходу у негрошовій формі.

Якщо подарований транспортний засіб оподатковується за нульовою ставкою, його оціночна вартість для цілей оподаткування не визначається. В інших випадках об’єктом оподаткування є оціночна вартість подарунка, визначена відповідно до закону.

За загальним правилом у декларації потрібно відобразити:

  • сам транспортний засіб;
  • дохід у вигляді подарунка;
  • правочин, на підставі якого набуто право власності (договір дарування).

У НАЗК навели кілька прикладів декларування.

Якщо подарували автомобіль

Якщо суб’єкту декларування подарували автомобіль вартістю 800 тисяч гривень, у декларації необхідно відобразити:

  • у розділі 6 «Транспортні засоби» — інформацію про автомобіль, якщо він залишається у власності на кінець року;
  • у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» — інформацію про подарунок у негрошовій формі;
  • у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» — інформацію про договір дарування. У полі щодо видатку потрібно обрати позначку «Не застосовується».

Якщо вартість мотоцикла невідома

У випадку, коли брат подарував декларанту мотоцикл, але у договорі дарування його вартість не визначена і грошова оцінка не проводилась, у декларації потрібно заповнити лише розділ 6 «Транспортні засоби».

У полі щодо вартості об’єкта обирається позначка «Не застосовується».

При цьому розділи «Доходи, у тому числі подарунки» та «Видатки та правочини суб’єкта декларування» не заповнюються, оскільки вартість подарованого майна невідома, а проведення оцінки для цілей декларування не вимагається.

Якщо подароване авто продали у тому ж році

Також НАЗК пояснило порядок декларування у випадку, коли подарований автомобіль було продано у тому ж звітному періоді.

Наприклад, якщо батьки подарували декларанту автомобіль вартістю 700 тисяч гривень, а пізніше його продали за 600 тисяч гривень, у декларації потрібно:

  • у розділі 11 окремо відобразити дохід у вигляді подарунка та дохід від продажу автомобіля;
  • у розділі 14 вказати договір дарування та договір купівлі-продажу.

При цьому розділ 6 «Транспортні засоби» не заповнюється, якщо станом на кінець звітного періоду автомобіль уже не належав декларанту на будь-якому праві — власності, володіння чи користування.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета».

