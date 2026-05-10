Как правильно задекларировать автомобиль, полученный в подарок

В некоторых случаях в декларации нужно указывать не только автомобиль, но и доход в виде подарка, а также договор дарения.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции разъяснили, как субъектам декларирования отражать в декларации транспортные средства, полученные в подарок. Порядок зависит от стоимости подаренного имущества, проведения его оценки, а также от того, остается ли транспортное средство в собственности декларанта по состоянию на конец отчетного периода.

Приобретение транспортного средства в виде подарка одновременно считается и приобретением имущества, и получением дохода в неденежной форме.

Если подаренное транспортное средство облагается налогом по нулевой ставке, его оценочная стоимость для целей налогообложения не определяется. В остальных случаях объектом налогообложения является оценочная стоимость подарка, определенная в соответствии с законом.

По общему правилу в декларации необходимо отразить:

само транспортное средство;

доход в виде подарка;

сделку, на основании которой приобретено право собственности (договор дарения).

В НАЗК привели несколько примеров декларирования.

Если подарили автомобиль

Если субъекту декларирования подарили автомобиль стоимостью 800 тысяч гривен, в декларации необходимо отразить:

в разделе 6 «Транспортные средства» — информацию об автомобиле, если он остается в собственности на конец года;

в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» — информацию о подарке в неденежной форме;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о договоре дарения. В поле относительно расхода нужно выбрать отметку «Не применяется».

Если стоимость мотоцикла неизвестна

В случае, когда брат подарил декларанту мотоцикл, но в договоре дарения его стоимость не определена и денежная оценка не проводилась, в декларации нужно заполнить только раздел 6 «Транспортные средства».

В поле относительно стоимости объекта выбирается отметка «Не применяется».

При этом разделы «Доходы, в том числе подарки» и «Расходы и сделки субъекта декларирования» не заполняются, поскольку стоимость подаренного имущества неизвестна, а проведение оценки для целей декларирования не требуется.

Если подаренное авто продали в том же году

Также НАЗК разъяснило порядок декларирования в случае, когда подаренный автомобиль был продан в том же отчетном периоде.

Например, если родители подарили декларанту автомобиль стоимостью 700 тысяч гривен, а позже его продали за 600 тысяч гривен, в декларации нужно:

в разделе 11 отдельно отразить доход в виде подарка и доход от продажи автомобиля;

в разделе 14 указать договор дарения и договор купли-продажи.

При этом раздел 6 «Транспортные средства» не заполняется, если по состоянию на конец отчетного периода автомобиль уже не принадлежал декларанту на каком-либо праве — собственности, владения или пользования.

