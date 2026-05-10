  1. В Україні

На вулиці «сонячно» – відсутність ТЦК: у Запоріжжі перед судом постав адміністратор телеграм-каналів

20:28, 10 травня 2026
Для маскування використовувалися умовні позначення: «сонячно» – відсутність ТЦК, «дощ», «сніг» чи «хмари» – їхня присутність.
У Запоріжжі суд виніс вирок адміністратору телеграм-каналів, який системно поширював інформацію про місця перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і правоохоронців, фактично допомагаючи уникати мобілізаційних заходів. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК.

Як встановив суд, упродовж майже року чоловік публікував дані про блокпости, перевірки документів та пересування військових у Києві та області. Для маскування використовувалися умовні позначення: «сонячно» – відсутність ТЦК, «дощ», «сніг» чи «хмари» – їхня присутність.

У суді обвинувачений визнав провину та підтвердив, що усвідомлював наслідки своїх дій – перешкоджання роботі військових, більшість з яких мають бойовий досвід або поранення.

Відповідно до ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період є кримінальним правопорушенням і карається позбавленням волі.

Суд призначив покарання – 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки. Протягом цього часу засуджений зобов’язаний перебувати під контролем органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та працевлаштуватися.

