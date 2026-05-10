На улице «солнечно» — отсутствие ТЦК: в Запорожье перед судом предстал администратор телеграм-каналов

20:28, 10 мая 2026
Для маскировки использовались условные обозначения: «солнечно» — отсутствие ТЦК, «дождь», «снег» или «облака» — их присутствие.
В Запорожье суд вынес приговор администратору телеграм-каналов, который систематически распространял информацию о местах пребывания военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также правоохранителей, фактически помогая избегать мобилизационных мероприятий. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК.

Как установил суд, на протяжении почти года мужчина публиковал данные о блокпостах, проверках документов и передвижении военных в Киеве и области. Для маскировки использовались условные обозначения: «солнечно» — отсутствие ТЦК, «дождь», «снег» или «облака» — их присутствие.

В суде обвиняемый признал вину и подтвердил, что осознавал последствия своих действий — препятствование работе военных, большинство из которых имеют боевой опыт или ранения.

Согласно ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период является уголовным правонарушением и наказывается лишением свободы.

Суд назначил наказание — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. В течение этого времени осужденный обязан находиться под контролем органа пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и трудоустроиться.

