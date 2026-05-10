Як виправити помилку в реєстрі нерухомого майна та скільки це коштує

Державна реєстрація прав на нерухомість є засвідченням набуття такого права. Але що робити, якщо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно закралася помилка?

Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради нагадав, що законодавство передбачає чіткий механізм її виправлення.

Що таке технічна помилка?

Це може бути граматична описка, друкарська, арифметична чи інша неточність, допущена під час внесення відомостей до Реєстру. Державний реєстратор може виправити помилку самостійно, якщо документи заявнику ще не видали.

Якщо документи вже отримані заявником – потрібно подати заяву про виправлення. За заявою в реєстрі виправляється: технічна помилка, коли документи отримано, виправлення помилки в поданих документах.

Якщо помилка впливає на права третіх осіб, то її можна виправити лише за їхньою згодою або через суд.

Як саме виправляють помилки?

Відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав (постанова КМУ №1141) є три види заяв:

- Виправлення технічної помилки у Реєстрі.

- Виправлення відомостей у зв’язку зі зміною адреси.

- Погашення записів у Реєстрі прав власності (реєстрація до 2013 року).

Якщо в Реєстрі випадково створено два і більше розділи на один об’єкт, розділ який відкрито пізніше закривають, а інформацію «переносять» до основного.

Якщо ж існують суперечності між зареєстрованими правами, закриття розділу можливе тільки за рішенням суду!

Чи можна виправити помилку під час реєстрації нового права?

Так! Якщо реєстратор виявив помилку в попередніх діях, її виправлять одночасно з новою реєстрацією (передбачено п.37 Порядку ведення ДРРП).

Погашення записів у старому Реєстрі, що це означає?

Якщо право вже зареєстроване в новому Реєстрі, але в «старому» залишилися записи без позначки про погашення – особа чи її спадкоємці можуть подати заяву про їх анулювання.

Хто може виправити помилку?

Державний реєстратор або нотаріус. Заява розглядається у день її реєстрації!

Чи справляється адміністративний збір?

Помилку допустив реєстратор – виправлення безкоштовне (до видачі документів заявнику). З вини заявника – адміністративний збір 130 грн (з 01.01.2026 року).

