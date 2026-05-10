  В Украине

Как исправить ошибку в реестре недвижимого имущества и сколько это стоит

20:37, 10 мая 2026
Если ошибка влияет на права третьих лиц, то исправить ее можно только с их согласия или через суд.
Фото: if.tax.gov.ua
Государственная регистрация прав на недвижимость является подтверждением приобретения такого права. Но что делать, если в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество закралась ошибка?

Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета напомнил, что законодательство предусматривает четкий механизм ее исправления.

Что такое техническая ошибка?

Это может быть грамматическая описка, опечатка, арифметическая или иная неточность, допущенная при внесении сведений в Реестр. Государственный регистратор может исправить ошибку самостоятельно, если документы заявителю еще не выдали.

Если документы уже получены заявителем — необходимо подать заявление об исправлении. По заявлению в реестре исправляется: техническая ошибка, когда документы получены, исправление ошибки в поданных документах.

Как именно исправляют ошибки?

В соответствии с Порядком ведения Государственного реестра вещных прав (постановление КМУ №1141) существуют три вида заявлений:

  • исправление технической ошибки в Реестре;
  • исправление сведений в связи с изменением адреса;
  • погашение записей в Реестре прав собственности (регистрация до 2013 года).

Если в Реестре случайно создано два и более раздела на один объект, раздел, открытый позже, закрывают, а информацию «переносят» в основной.

Если же существуют противоречия между зарегистрированными правами, закрытие раздела возможно только по решению суда!

Можно ли исправить ошибку во время регистрации нового права?

Да! Если регистратор выявил ошибку в предыдущих действиях, ее исправят одновременно с новой регистрацией (предусмотрено п.37 Порядка ведения ГРВП).

Погашение записей в старом Реестре — что это означает?

Если право уже зарегистрировано в новом Реестре, но в «старом» остались записи без отметки о погашении — лицо или его наследники могут подать заявление об их аннулировании.

Кто может исправить ошибку?

Государственный регистратор или нотариус. Заявление рассматривается в день его регистрации!

Взимается ли административный сбор?

Ошибку допустил регистратор — исправление бесплатное (до выдачи документов заявителю).

По вине заявителя — административный сбор 130 грн (с 01.01.2026 года).

