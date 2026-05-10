В Охтирці чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцейськими, є поранені

Фото: Суспільне

У неділю, 10 травня, в Охтирці на Сумщині чоловік підірвав гранату. Внаслідок інциденту поранено п'ять людей. Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.

До поліції надійшло повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць в Охтирці. На місце прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер поліції та співробітник УПО.

«Поранений чоловік, який підірвав гранату, ще чоловік та троє поліцейських, які вели з ним перемовини. Усіх постраждалих госпіталізовано», — повідомили у поліції.

