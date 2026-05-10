В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицейскими, есть раненые

Мужчина взорвал гранату посреди улицы.

Фото: Суспільне

В воскресенье, 10 мая, в Ахтырке Сумской области мужчина взорвал гранату. В результате инцидента ранены пять человек. Об этом сообщили в ГУНП в Сумской области.

В полицию поступило сообщение о мужчине с гранатой на одной из улиц в Ахтырке. На место прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер полиции и сотрудник УПО.

«Ранен мужчина, который взорвал гранату, еще один мужчина и трое полицейских, которые вели с ним переговоры. Все пострадавшие госпитализированы», — сообщили в полиции.

