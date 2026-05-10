В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу — Центр громадського здоров'я

20:19, 10 травня 2026
У ЦГЗ підкреслили, що хантавірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.
Речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч заявив, що в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Микола Ганіч підкреслив, що хантавірус передається лише від гризунів до людини — через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

«В Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини», — зазначив Ганіч.

Він пояснив, що для зниження ризику зараження рекомендують не підмітати приміщення, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря, а натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати в рукавичках.

«Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, тобто це старе приміщення, технічне приміщення, або навіть якщо ви помітили в будинку гризунів — бажано не підмітати підлогу, не підіймати пил у повітря, краще провести вологе прибирання. Якщо ви знаєте, що на поверхнях могли бути гризуни, краще очистити антисептиками, у жодному разі не торкатися руками», — додав речник ЦГЗ.

