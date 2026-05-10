В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавируса — Центр общественного здоровья

Спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич заявил, что в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

Николай Ганич подчеркнул, что хантавирус передается только от грызунов к человеку — через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных.

«В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусной инфекцией, но этот хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку», — отметил Ганич.

Он объяснил, что для снижения риска заражения рекомендуется не подметать помещение, где могут быть грызуны, чтобы не поднимать пыль в воздух, а вместо этого проводить влажную уборку, используя антисептики, и работать в перчатках.

«Если вы знаете, что может быть потенциальный контакт, то есть это старое помещение, техническое помещение, или даже если вы заметили в доме грызунов — желательно не подметать пол, не поднимать пыль в воздух, лучше провести влажную уборку. Если вы знаете, что на поверхностях могли быть грызуны, лучше очистить их антисептиками, ни в коем случае не касаться руками», — добавил спикер ЦОЗ.

