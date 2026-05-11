  1. В Україні

Україна передала Росії «список 1000» для обміну полоненими – кого до нього включили

08:30, 11 травня 2026
У Координаційному штабі заявили, що список формували за принципом тривалості перебування українських захисників і захисниць у полоні з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Фото: koordshtab
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що Україна надала російській стороні так званий «список 1000» відповідно до результатів попередніх перемовин, які відбулися за посередництва США.

У штабі зазначили, що до переліку включили українських військовополонених за принципом терміну їх перебування у полоні з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і росії. Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про Оборонців з боку Української держави і є одним з кроків  до справедливого миру», – повідомили в Координаційному штабі.

У штабі повідомили, що переговорний процес наразі продовжується.

Водночас громадян закликали не поширювати неперевірену інформацію, отриману поза офіційними джерелами, аби не зашкодити ефективності перемовин щодо обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими 1000 на 1000 має бути проведеним, це гарантували США.

