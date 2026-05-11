Украина передала России «список 1000» для обмена пленными — кого в него включили

В Координационном штабе заявили, что список составляли по принципу продолжительности пребывания украинских защитников и защитниц в плену с начала полномасштабного вторжения РФ.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что Украина предоставила российской стороне так называемый «список 1000» в соответствии с результатами предварительных переговоров, которые состоялись при посредничестве США.

В штабе отметили, что в перечень включили украинских военнопленных по принципу срока их пребывания в плену с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

«Формирование списка по принципу срока пребывания в плену было неоднократно согласовано уполномоченными переговорщиками Украины и России. Это справедливый гуманитарный подход, который осуществляется при участии и поддержке Соединенных Штатов Америки и демонстрирует всему миру заботу об оборонцах со стороны украинского государства и является одним из шагов к справедливому миру», – сообщили в Координационном штабе.

В штабе сообщили, что переговорный процесс в настоящее время продолжается.

В то же время граждан призвали не распространять непроверенную информацию, полученную из неофициальных источников, чтобы не навредить эффективности переговоров по обмену военнопленными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными 1000 на 1000 должен быть проведен, это гарантировали США.

