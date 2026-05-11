  В Україні

Який порядок підтвердження процесуальної правосуб’єктності іноземної юрособи в господарському процесі

12:41, 11 травня 2026
Документи з-за кордону мають юридичну силу лише за умови консульської або дипломатичної легалізації, якщо інше не визначено міжнародними угодами.
У законодавстві визначено вимоги до підтвердження правосуб’єктності іноземних юридичних осіб у господарських справах. Суд оцінює такі документи з урахуванням норм Господарського процесуального кодексу України та Закону України «Про міжнародне приватне право».

Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи користуються такими ж процесуальними правами та обов’язками, як і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, за винятком випадків, передбачених законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Дослідження, оцінка та встановлення процесуальної правосуб’єктності та дієздатності іноземної юридичної особи є обов’язком суду.

Документи, що підтверджують правосуб’єктність

Частиною 1 статті 170 Господарського процесуального кодексу України визначено, що іноземна юридична особа повинна подати документ, який підтверджує її правосуб’єктність відповідно до іноземного законодавства. Йдеться, зокрема, про сертифікат реєстрації або витяг з торгового реєстру.

Згідно зі статтею 74 Закону України «Про міжнародне приватне право» процесуальна правоздатність та дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються за правом України. На вимогу суду іноземна юридична особа зобов’язана надати належним чином оформлений документ, що підтверджує її правосуб’єктність, зокрема сертифікат реєстрації або витяг з торговельного реєстру.

Легалізація іноземних документів

Відповідно до статті 13 Закону України «Про міжнародне приватне право» та частини 8 статті 91 Господарського процесуального кодексу України іноземні офіційні документи визнаються дійсними та набувають статусу письмових доказів лише за умови їх легалізації — дипломатичної або консульської, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України.

Без такого підтвердження легалізації ці документи приймаються судом лише у випадках, прямо передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

процесуальне законодавство документи господарський спір господарська справа

