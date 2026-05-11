Каков порядок подтверждения процессуальной правосубъектности иностранного юридического лица в хозяйственном процессе

Документы из-за рубежа имеют юридическую силу только при условии консульской или дипломатической легализации, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

В законодательстве определены требования к подтверждению правосубъектности иностранных юридических лиц в хозяйственных делах. Суд оценивает такие документы с учетом норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Закона Украины «О международном частном праве».

В соответствии со статьей 365 Хозяйственного процессуального кодекса Украины иностранные лица пользуются такими же процессуальными правами и обязанностями, как и граждане Украины и юридические лица, созданные по законодательству Украины, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Исследование, оценка и установление процессуальной правосубъектности и дееспособности иностранного юридического лица является обязанностью суда.

Документы, подтверждающие правосубъектность

Частью 1 статьи 170 Хозяйственного процессуального кодекса Украины определено, что иностранное юридическое лицо должно подать документ, подтверждающий его правосубъектность в соответствии с иностранным законодательством. Речь идет, в частности, о свидетельстве о регистрации или выписке из торгового реестра.

Согласно статье 74 Закона Украины «О международном частном праве» процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных лиц в Украине определяются по праву Украины. По требованию суда иностранное юридическое лицо обязано предоставить надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий его правосубъектность, в частности сертификат регистрации или выписку из торгового реестра.

Легализация иностранных документов

В соответствии со статьей 13 Закона Украины «О международном частном праве» и частью 8 статьи 91 Хозяйственного процессуального кодекса Украины иностранные официальные документы признаются действительными и приобретают статус письменных доказательств только при условии их легализации — дипломатической или консульской, если иное не предусмотрено законом или международными договорами Украины.

Без такого подтверждения легализации эти документы принимаются судом только в случаях, прямо предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

