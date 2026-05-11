У роботі застосунку Приват24 стався збій
У понеділок, 11 травня, у роботі застосунку Приват24 стався збій.
Як повідомляють користувачі у соцмережах, застосунок наразі не відкривається, відповідно не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.
Згодом у ПриватБанку зробили заяву щодо збою.
«Друзі, знаємо, що зараз Приват24 трохи підвисає. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння – скоро все працюватиме, як завжди», - йдеться у заяві.
ОНОВЛЕНО 12:09
У Приватбанку заявили, що сервіси знову працюють стабільно та безперебійно.
«Перекази й платежі — у звичайному режимі. Іноді трапляються збої, але ми завжди швидко реагуємо, щоб ви могли користуватися сервісом без затримок», - заявили у банку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.