Користувачі повідомляють про масштабний збій у роботі Приват24.

Фото: thepage.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 11 травня, у роботі застосунку Приват24 стався збій.

Як повідомляють користувачі у соцмережах, застосунок наразі не відкривається, відповідно не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.

Згодом у ПриватБанку зробили заяву щодо збою.

«Друзі, знаємо, що зараз Приват24 трохи підвисає. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно. Дякуємо за терпіння – скоро все працюватиме, як завжди», - йдеться у заяві.

ОНОВЛЕНО 12:09

У Приватбанку заявили, що сервіси знову працюють стабільно та безперебійно.

«Перекази й платежі — у звичайному режимі. Іноді трапляються збої, але ми завжди швидко реагуємо, щоб ви могли користуватися сервісом без затримок», - заявили у банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.