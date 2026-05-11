Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе Приват24.

В понедельник, 11 мая, в работе приложения Приват24 произошел сбой.

Как сообщают пользователи в соцсетях, приложение сейчас не открывается, соответственно невозможно осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами банка.

Позже в ПриватБанке сделали заявление относительно сбоя.

«Друзья, знаем, что сейчас Приват24 немного подвисает. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно. Спасибо за терпение — скоро все будет работать, как всегда», — говорится в заявлении.

ОБНОВЛЕНО 12:09

В ПриватБанке заявили, что сервисы снова работают стабильно и бесперебойно.

«Переводы и платежи — в обычном режиме. Иногда случаются сбои, но мы всегда быстро реагируем, чтобы вы могли пользоваться сервисом без задержек», — заявили в банке.

