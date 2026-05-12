  1. В Україні

Як іноземцю отримати статус учасника бойових дій

07:36, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Іноземці можуть звернутися до Мінветеранів — поштою, через ЦНАП або електронною поштою.
Як іноземцю отримати статус учасника бойових дій
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну, можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) і/або особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це нагадав Чернігівський обласний ТЦК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто має право:

Іноземці, які брали участь в АТО/ООС або обороні України після 24.02.2022 (крім окремих категорій розвідорганів).

Хто подає:

Командир частини або сам військовий.

Куди звертатись:

До Мінветеранів — поштою, через ЦНАП або електронною поштою.

Основні документи:

- паспорт (з перекладом), ІПН, довідка форми №6, витяг про відсутність судимості.

Результат:

Рішення ухвалює комісія. У разі схвалення — посвідчення УБД.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Хто має право:

Ті, хто отримав поранення чи травми під час захисту України.

Хто подає:

Лише особисто.

Куди звертатись:

До Мінветеранів (пошта, ЦНАП, електронно).

Основні документи:

паспорт, ІПН, медичні документи про інвалідність, довідка форми №6, витяг про несудимість.

Результат:

Після рішення комісії видається відповідне посвідчення.

У разі відмови документи можна подати повторно після усунення причин. Обидва статуси надаються рішенням міжвідомчої комісії при Мінветеранів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Тимчасові заходи ЄСПЛ у справі Dziurda: чи може держава ігнорувати результати законного обрання суддів

Страсбург створює новий прецедент: блокування присяги суддів вважається загрозою верховенству права.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]