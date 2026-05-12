Як іноземцю отримати статус учасника бойових дій
Іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну, можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) і/або особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це нагадав Чернігівський обласний ТЦК.
Хто має право:
Іноземці, які брали участь в АТО/ООС або обороні України після 24.02.2022 (крім окремих категорій розвідорганів).
Хто подає:
Командир частини або сам військовий.
Куди звертатись:
До Мінветеранів — поштою, через ЦНАП або електронною поштою.
Основні документи:
- паспорт (з перекладом), ІПН, довідка форми №6, витяг про відсутність судимості.
Результат:
Рішення ухвалює комісія. У разі схвалення — посвідчення УБД.
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
Хто має право:
Ті, хто отримав поранення чи травми під час захисту України.
Хто подає:
Лише особисто.
Куди звертатись:
До Мінветеранів (пошта, ЦНАП, електронно).
Основні документи:
паспорт, ІПН, медичні документи про інвалідність, довідка форми №6, витяг про несудимість.
Результат:
Після рішення комісії видається відповідне посвідчення.
У разі відмови документи можна подати повторно після усунення причин. Обидва статуси надаються рішенням міжвідомчої комісії при Мінветеранів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.