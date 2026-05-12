Як іноземцю отримати статус учасника бойових дій

Іноземці можуть звернутися до Мінветеранів — поштою, через ЦНАП або електронною поштою.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іноземці та особи без громадянства, які захищали Україну, можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) і/або особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це нагадав Чернігівський обласний ТЦК.

Хто має право:

Іноземці, які брали участь в АТО/ООС або обороні України після 24.02.2022 (крім окремих категорій розвідорганів).

Хто подає:

Командир частини або сам військовий.

Куди звертатись:

До Мінветеранів — поштою, через ЦНАП або електронною поштою.

Основні документи:

- паспорт (з перекладом), ІПН, довідка форми №6, витяг про відсутність судимості.

Результат:

Рішення ухвалює комісія. У разі схвалення — посвідчення УБД.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Хто має право:

Ті, хто отримав поранення чи травми під час захисту України.

Хто подає:

Лише особисто.

Куди звертатись:

До Мінветеранів (пошта, ЦНАП, електронно).

Основні документи:

паспорт, ІПН, медичні документи про інвалідність, довідка форми №6, витяг про несудимість.

Результат:

Після рішення комісії видається відповідне посвідчення.

У разі відмови документи можна подати повторно після усунення причин. Обидва статуси надаються рішенням міжвідомчої комісії при Мінветеранів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.