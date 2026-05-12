Как иностранцу получить статус участника боевых действий
Иностранцы и лица без гражданства, защищавшие Украину, могут получить статус участника боевых действий (УБД) и/или лица с инвалидностью вследствие войны. Об этом напомнил Черниговский областной ТЦК.
Кто имеет право:
Иностранцы, принимавшие участие в АТО/ООС или обороне Украины после 24.02.2022 (кроме отдельных категорий разведорганов).
Кто подает:
Командир части или сам военнослужащий.
Куда обращаться:
В Минветеранов — по почте, через ЦНАП или по электронной почте.
Основные документы:
паспорт (с переводом), ИНН, справка формы №6, выписка об отсутствии судимости.
Результат:
Решение принимает комиссия. В случае одобрения — удостоверение УБД.
Статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Кто имеет право:
Те, кто получил ранения или травмы во время защиты Украины.
Кто подает:
Только лично.
Куда обращаться:
В Минветеранов (почта, ЦНАП, электронной почтой).
Основные документы:
- паспорт, ИНН, медицинские документы об инвалидности, справка формы №6, выписка о несудимости.
Результат:
После решения комиссии выдается соответствующее удостоверение.
В случае отказа документы можно подать повторно после устранения причин. Оба статуса предоставляются решением межведомственной комиссии при Минветеранов.
