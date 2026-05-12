Как иностранцу получить статус участника боевых действий

Иностранцы могут обратиться в Минветеранов — по почте, через ЦНАП или по электронной почте.

Иностранцы и лица без гражданства, защищавшие Украину, могут получить статус участника боевых действий (УБД) и/или лица с инвалидностью вследствие войны. Об этом напомнил Черниговский областной ТЦК.

Кто имеет право:

Иностранцы, принимавшие участие в АТО/ООС или обороне Украины после 24.02.2022 (кроме отдельных категорий разведорганов).

Кто подает:

Командир части или сам военнослужащий.

Куда обращаться:

В Минветеранов — по почте, через ЦНАП или по электронной почте.

Основные документы:

паспорт (с переводом), ИНН, справка формы №6, выписка об отсутствии судимости.

Результат:

Решение принимает комиссия. В случае одобрения — удостоверение УБД.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Кто имеет право:

Те, кто получил ранения или травмы во время защиты Украины.

Кто подает:

Только лично.

Куда обращаться:

В Минветеранов (почта, ЦНАП, электронной почтой).

Основные документы:

паспорт, ИНН, медицинские документы об инвалидности, справка формы №6, выписка о несудимости.

Результат:

После решения комиссии выдается соответствующее удостоверение.

В случае отказа документы можно подать повторно после устранения причин. Оба статуса предоставляются решением межведомственной комиссии при Минветеранов.

