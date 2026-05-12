  1. В Україні

У Дніпрі чоловік помер під час проходження ВЛК – ТЦК проводить службове розслідування

12:05, 12 травня 2026
Лікарі швидкої допомоги майже годину проводили реанімаційні заходи, однак врятувати військовозобов’язаного не вдалося.
У Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаному чоловіку стало зле. Медики близько 45 хвилин надавали йому невідкладну допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося. У ТЦК повідомили про службове розслідування та відкриття кримінального провадження. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, 5 травня 2026 року під час перевірки військово-облікових документів групою оповіщення у складі військовослужбовців районного ТЦК та СП і представника Національної поліції України був зупинений військовозобов’язаний громадянин, який, як зазначається, був порушником військового обліку та підлягав призову на військову службу.

Під час проходження військово-лікарської комісії чоловіку стало зле. Після цього йому викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

У ТЦК повідомили, що медичні працівники, які прибули на виклик, протягом 45 хвилин надавали чоловіку невідкладну допомогу, однак згодом констатували його смерть.

Наразі призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що надають допомогу правоохоронним органам та сприяють слідству.

