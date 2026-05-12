В Днепре мужчина скончался во время прохождения ВЛК – ТЦК проводит служебное расследование

В Днепре во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному мужчине стало плохо. Медики около 45 минут оказывали ему неотложную помощь, однако спасти мужчину не удалось. В ТЦК сообщили о служебном расследовании и возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

По информации ТЦК, 5 мая 2026 года во время проверки военно-учетных документов группой оповещения в составе военнослужащих районного ТЦК и СП и представителя Национальной полиции Украины был остановлен военнообязанный гражданин, который, как отмечается, был нарушителем военного учета и подлежал призыву на военную службу.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчине стало плохо. После этого ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В ТЦК сообщили, что медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали мужчине неотложную помощь, однако впоследствии констатировали его смерть.

В настоящее время назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело. В Днепропетровском областном ТЦК и СП заявили, что оказывают помощь правоохранительным органам и содействуют следствию.

