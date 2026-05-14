  1. В Україні

На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який публікував у Viber-спільноті маршрути ТЦК

09:24, 14 травня 2026
Суд на Полтавщині ухвалив вирок у справі про перешкоджання мобілізаційним заходам .
Семенівський районний суд Полтавської області 6 травня ухвалив вирок у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 114-1 КК України щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Судом встановлено, що обвинувачений упродовж 2024–2025 років через публічний чат у месенджері Viber систематично поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів та перебування представників територіальних центрів комплектування і правоохоронних органів на території Кременчуцького району Полтавської області.

За даними матеріалів справи, повідомлення публікувалися з використанням мобільного телефону та містили відомості про місця розташування мобільних груп під час проведення заходів оповіщення і мобілізації в умовах воєнного стану. Такі дії були кваліфіковані як перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Обвинувачений визнав свою вину, сприяв розкриттю кримінального правопорушення та погодився на узгоджене покарання.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Також суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону, який використовувався для вчинення правопорушення, та поклав на засудженого обов’язки, передбачені законодавством про пробацію.

